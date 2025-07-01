Kırşehir'de ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 2 zanlı yakalandı
Kırşehir'de, ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle usulsüzlük yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kırşehir'de, ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle usulsüzlük yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Mucur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mucur ilçesinde Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu e-Sınav Merkezi'ndeki sınavda elektronik haberleşme cihazı kullanarak kopya çekilmemesi için denetim gerçekleştirdi.
Adayların üzerinde arama yapan ekipler, sınavda kulak içi kopya düzeneğiyle usulsüzlük yapan M.S. ve E.Ö'yü gözaltına aldı.
Şüphelilerin üst aramasında, sınav esnasında kopya çekmek amacıyla düzenlenmiş kulaklık, düğme şeklinde 2 gizli kamera, kredi kartı görünümlü içine sim kart entegre edilmiş 2 kartlık, sim kart ve 4 mobil wifi cihazı ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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