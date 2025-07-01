Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 2 zanlı yakalandı

        Kırşehir'de, ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle usulsüzlük yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 12:18 Güncelleme: 01.07.2025 - 12:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 2 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırşehir'de, ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle usulsüzlük yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Mucur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mucur ilçesinde Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu e-Sınav Merkezi'ndeki sınavda elektronik haberleşme cihazı kullanarak kopya çekilmemesi için denetim gerçekleştirdi.

        Adayların üzerinde arama yapan ekipler, sınavda kulak içi kopya düzeneğiyle usulsüzlük yapan M.S. ve E.Ö'yü gözaltına aldı.

        Şüphelilerin üst aramasında, sınav esnasında kopya çekmek amacıyla düzenlenmiş kulaklık, düğme şeklinde 2 gizli kamera, kredi kartı görünümlü içine sim kart entegre edilmiş 2 kartlık, sim kart ve 4 mobil wifi cihazı ele geçirildi.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa'da 3,9 büyüklüğünde deprem!
        Bursa'da 3,9 büyüklüğünde deprem!
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Orman yangınlarında son durum! İzmir'deki yangın 3.gününde!
        Orman yangınlarında son durum! İzmir'deki yangın 3.gününde!
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        Danimarka'da kadınlara zorunlu askerlik
        Danimarka'da kadınlara zorunlu askerlik
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Eski yenge aşk tatilinde
        Eski yenge aşk tatilinde
        Tayland Başbakanı görevden uzaklaştırıldı
        Tayland Başbakanı görevden uzaklaştırıldı
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
        Trump'tan Musk'a yanıt: Güney Afrika'ya dönmek zorunda kalırdı
        Trump'tan Musk'a yanıt: Güney Afrika'ya dönmek zorunda kalırdı
        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı
        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı
        Turizm işçisine hafta tatili sürprizi
        Turizm işçisine hafta tatili sürprizi

        Benzer Haberler

        Kırşehirli dağcılara Aladağlar'da temel kamp eğitimi verildi
        Kırşehirli dağcılara Aladağlar'da temel kamp eğitimi verildi
        AK Parti'li Zorlu: Türk dünyasında yeni bir uyanış gerçekleşmektedir
        AK Parti'li Zorlu: Türk dünyasında yeni bir uyanış gerçekleşmektedir
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Kırşehir'de konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Kırşehir'de konuştu:
        Kırşehir'de emniyet 4 bin 441 öğrenciyi bilgilendirdi
        Kırşehir'de emniyet 4 bin 441 öğrenciyi bilgilendirdi
        Kırşehir'de "Bilim Kafe" etkinliğinde kentteki tarım uygulamaları anlatıldı
        Kırşehir'de "Bilim Kafe" etkinliğinde kentteki tarım uygulamaları anlatıldı
        Kırşehir'de tıp öğrencileri mezuniyet töreninde kefiye takıp pankart açarak...
        Kırşehir'de tıp öğrencileri mezuniyet töreninde kefiye takıp pankart açarak...