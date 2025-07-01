Kırşehir'de ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 2 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Mucur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mucur ilçesinde Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu e-Sınav Merkezi'ndeki sınavda elektronik haberleşme cihazı kullanarak kopya çekilmemesi için denetim gerçekleştirdi.

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