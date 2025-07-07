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        Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, Kırşehir'de 38. Ahilik Haftası Kutlama Komitesi Toplantısı'na katıldı

        Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kırşehir'de 38. Ahilik Haftası Kutlama Komitesi Toplantısı'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 18:05 Güncelleme: 07.07.2025 - 18:05
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        Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, Kırşehir'de 38. Ahilik Haftası Kutlama Komitesi Toplantısı'na katıldı
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        Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kırşehir'de 38. Ahilik Haftası Kutlama Komitesi Toplantısı'na katıldı.

        Kırşehir Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Gönüldağı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Gürcan, Ahilik Haftası ile ilgili son çalışmaları ve kutlama programının taslağını değerlendirdiklerini söyledi.

        Kutlama haftasıyla ilgili daha önce de Ankara'da toplandıklarını hatırlatan Gürcan, 38. Ahilik Haftası'nı en verimli şekilde geçirme amacıyla hazırlıkların sürdüğünü belirtti. Gürcan, bugün Kırşehir'de de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

        Esnafın fikirlerini önemsediklerini ve bu ziyaret kapsamında esnafla da bir araya geldiklerini kaydeden Gürcan, "Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğümüz haftalık olarak Türkiye'nin dört bir köşesinde esnafımızla, odalarımızla bir araya geliyor. Önümüzdeki yıl esnaf odaları ocak ayından itibaren seçim dönemine başlıyor. Onun öncesinde de bizler bilgilendirme yaparak illerde esnaf odalarımızla buluşuyoruz. İnşallah o sürecin de hayırla geçmesini diliyorum." diye konuştu.

        Gürcan, bu yılki Ahilik Haftası programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da davet ettiklerini, katılım sağlaması halinde şeref vereceğini dile getirdi.

        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, birlik ve beraberlik içinde Ahilik Haftası'nı gerçekleştirmek istediklerini, haftanın taslak programı üzerinde düzenlemeler ve istişareler gerçekleştireceklerini belirtti.

        Toplantıya, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener, ilgili kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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