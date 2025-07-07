Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, Kırşehir'de 38. Ahilik Haftası Kutlama Komitesi Toplantısı'na katıldı

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kırşehir'de 38. Ahilik Haftası Kutlama Komitesi Toplantısı'na katıldı.

Kırşehir Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Gönüldağı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Gürcan, Ahilik Haftası ile ilgili son çalışmaları ve kutlama programının taslağını değerlendirdiklerini söyledi.

Kutlama haftasıyla ilgili daha önce de Ankara'da toplandıklarını hatırlatan Gürcan, 38. Ahilik Haftası'nı en verimli şekilde geçirme amacıyla hazırlıkların sürdüğünü belirtti. Gürcan, bugün Kırşehir'de de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Esnafın fikirlerini önemsediklerini ve bu ziyaret kapsamında esnafla da bir araya geldiklerini kaydeden Gürcan, "Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğümüz haftalık olarak Türkiye'nin dört bir köşesinde esnafımızla, odalarımızla bir araya geliyor. Önümüzdeki yıl esnaf odaları ocak ayından itibaren seçim dönemine başlıyor. Onun öncesinde de bizler bilgilendirme yaparak illerde esnaf odalarımızla buluşuyoruz. İnşallah o sürecin de hayırla geçmesini diliyorum." diye konuştu.