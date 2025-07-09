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        Kırşehir'de 600 kınalı keklik doğaya bırakıldı

        Kırşehir'de keneyle mücadele amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğünce doğaya 600 kınalı keklik salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 12:20 Güncelleme: 09.07.2025 - 12:20
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        Kırşehir'de 600 kınalı keklik doğaya bırakıldı
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        Kırşehir'de keneyle mücadele amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğünce doğaya 600 kınalı keklik salındı.

        DKMP Kırşehir Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş Kapıçam Keklik Üretim İstasyonu'ndan kente getirilen keklikler, Kaman ve Akpınar ilçelerindeki dağlık ve ormanlık alanlara bırakıldı.

        Keneyle biyolojik mücadeleye destek olmak, doğal dengenin korunması ve yaban hayatını güçlendirmek amacıyla getirilen 600 kınalı keklik, ekolojik özellikleri dikkate alınarak belirlenen doğal yaşam alanlarına salındı.

        Kekliklerle hem hayvan varlığı zenginleşecek hem de kimyasal ilaç kullanmadan doğal yollarla halk sağlığını tehdit eden keneyle mücadele edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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