Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünden ücretsiz LGS tercih danışmanlığı desteği

        Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihlerinde öğrenciler için ücretsiz danışmanlık desteği veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 16:33 Güncelleme: 15.07.2025 - 16:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünden ücretsiz LGS tercih danışmanlığı desteği
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihlerinde öğrenciler için ücretsiz danışmanlık desteği veriliyor.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencilerin lise tercih sürecinde doğru, bilinçli ve kendilerine en uygun okulları seçmeleri amacıyla çalışma başlatıldı.

        Kırşehir Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda LGS Tercih Danışmanlığı Birimi kuruldu.

        Rehberlik ve Araştırma Merkezinde görevli uzman öğretmenler tarafından ücretsiz danışmanlık hizmeti, hafta içi her gün 11.00-16.00 saatleri arasında veriliyor.

        Tercih Danışmanlığı Birimi 24 Temmuz'a kadar hizmet verecek.

        İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen de tercih danışmanlığı birimini ziyaret ederek öğrenciler ve velilerle bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TBMM'de 15 Temmuz anma töreni
        TBMM'de 15 Temmuz anma töreni
        Özel, Güler, Adan ve Ala Habertürk TV'de
        Özel, Güler, Adan ve Ala Habertürk TV'de
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü! Siyasilerden mesajlar
        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü! Siyasilerden mesajlar
        "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti"
        "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti"
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        Yazar Pınar Kür hayatını kaybetti
        Yazar Pınar Kür hayatını kaybetti
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        İddia: Trump'tan savaşın seyrini değiştirecek adım
        İddia: Trump'tan savaşın seyrini değiştirecek adım
        Galatasaray'dan Ahmetcan Kaplan harekatı!
        Galatasaray'dan Ahmetcan Kaplan harekatı!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        1 ay önce boşandığı karısını öldürdü!
        1 ay önce boşandığı karısını öldürdü!
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        FETÖ soruşturmalarında 436 gözaltı kararı!
        FETÖ soruşturmalarında 436 gözaltı kararı!
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Trump: Putin'le işim bitmedi
        Trump: Putin'le işim bitmedi
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de drift atan sürücüye 46 bin lira ceza
        Kırşehir'de drift atan sürücüye 46 bin lira ceza
        Kırşehir'de drift atan sürücüye 46 bin 300 lira ceza kesildi
        Kırşehir'de drift atan sürücüye 46 bin 300 lira ceza kesildi
        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal, gündemi değerlendirdi
        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal, gündemi değerlendirdi
        Kırşehir'de esnaf odaları 6 bin kişiye aşure ikram etti
        Kırşehir'de esnaf odaları 6 bin kişiye aşure ikram etti
        Kırşehir'de polisler çocuklara mesleklerini ve 112 Acil Çağrı Merkezini tan...
        Kırşehir'de polisler çocuklara mesleklerini ve 112 Acil Çağrı Merkezini tan...
        Bahçe sulama kavgasında komşusunu öldüren şüpheli tutuklandı
        Bahçe sulama kavgasında komşusunu öldüren şüpheli tutuklandı