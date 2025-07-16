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        Kırşehir'de "15 Temmuz'a Giden Süreçte Din İstismarı" paneli düzenlendi

        Kırşehir Valiliği ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesince (KAEÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz'a Giden Süreçte Din İstismarı" konulu panel düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 16:48 Güncelleme: 16.07.2025 - 16:48
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        Kırşehir'de "15 Temmuz'a Giden Süreçte Din İstismarı" paneli düzenlendi
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        Kırşehir Valiliği ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesince (KAEÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz'a Giden Süreçte Din İstismarı" konulu panel düzenlendi.

        KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki panel, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Panelin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, aziz milletin kararlı, dirayetli ve cesaretli duruşuyla hain darbe girişiminin bertaraf edildiğini söyledi.

        Tarih boyunca farklı amaç ve yöntemlerle, dinin ilkeleri ve kutsalları üzerinden kitlelerin manipüle, hakikatin istismar edildiğini vurgulayan Karahocagil, 15 Temmuz'un sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda dinin, imanın, samimiyetin nasıl istismar edildiğinin göstergesi olduğunu dile getirdi.

        Milli teşkilatların içine sızan mihrakların, devlete, millete, vatana, her türlü değer ve emanete ihanet ettiğini belirten Karahocagil, şöyle konuştu:

        "O gece yaşananlar, toplumsal hafızamıza kazınmakla kalmadı, aynı zamanda bizlere çok derin bir ders verdi. Dini değerlerin istismarı yalnızca inanç dünyamıza değil, devlet yapımıza, toplumsal bütünlüğümüze ve geleceğimize kastedebilecek dış mihraklar tarafından kullanılma potansiyeline sahiptir. Dini değerlerin birleştirici, diriltici ve inşa edici gücüne yaslanmış bir milletiz. Bu değerler istismar edildiğinde ne kadar büyük bir yıkıma yol açabileceğini 15 Temmuz'da acı bir şekilde gördük. Malum ihanet şebekesi, dini duyguları kullanarak nice masum kalbi, nice iyi niyetli zihinleri zehirlemiştir, sonra milletin silahını yine milletine doğrultacak kadar hainlerle darbe teşebbüsünde bulunmuştur."

        Daha sonra, moderatörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Murat Karakaya'nın yaptığı ve Dr. Öğr. üyeleri Zübeyir Aslan ile İdris Sami Sümer'in konuşmacı olarak yer aldığı panele geçildi.

        Programa, Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, kurum müdürleri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

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