Kırşehir'de "15 Temmuz'a Giden Süreçte Din İstismarı" paneli düzenlendi

Kırşehir Valiliği ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesince (KAEÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz'a Giden Süreçte Din İstismarı" konulu panel düzenlendi.

KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki panel, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Panelin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, aziz milletin kararlı, dirayetli ve cesaretli duruşuyla hain darbe girişiminin bertaraf edildiğini söyledi.

Tarih boyunca farklı amaç ve yöntemlerle, dinin ilkeleri ve kutsalları üzerinden kitlelerin manipüle, hakikatin istismar edildiğini vurgulayan Karahocagil, 15 Temmuz'un sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda dinin, imanın, samimiyetin nasıl istismar edildiğinin göstergesi olduğunu dile getirdi.

Milli teşkilatların içine sızan mihrakların, devlete, millete, vatana, her türlü değer ve emanete ihanet ettiğini belirten Karahocagil, şöyle konuştu: