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        Kırşehir'de jandarma ekipleri 18 ayda 107 kayıp kişiyi buldu

        Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı 2024 yılından 2025 temmuz ayına kadar toplam 18 ayda 107 kayıp kişiyi bularak ailelerine teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 15:33 Güncelleme: 24.07.2025 - 15:33
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        Kırşehir'de jandarma ekipleri 18 ayda 107 kayıp kişiyi buldu
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        Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı 2024 yılından 2025 temmuz ayına kadar toplam 18 ayda 107 kayıp kişiyi bularak ailelerine teslim etti.

        Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ailelerin ihbarı üzerine bir süredir haber alınamayan kayıpların bulunması için çalışmalar yürüttü.

        Bu kapsamda 2024'te Kırşehir'de kaybolan 12 kişi ekiplerce bulundu. Ayrıca 2024'te başka illerin jandarma ve emniyet ekiplerince aranan 51 kişi de Kırşehir Jandarma Komutanlığınca yapılan araştırma faaliyetlerinde kentte tespit edilerek ailelerine teslim edildi.

        Ekipler, 2025'in ilk 6 ayında ise kentte haklarında kayıp ihbarı bulunulan 7 kişiyi ve başka illerde haklarında kayıp ihbarı bulunan 37 kişiyi Kırşehir'de buldu.

        Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol kontrol ve aramaları ile devriye faaliyetleri sürerken, kayıp kişilerin bulunması konusunda da çalışmaların devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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