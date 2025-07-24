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        Kırşehir'de "Din Görevlileri Arası Etkili Hutbe Sunumu Yarışması" bölge finali yapıldı

        Kırşehir'de, 8 ilin katılımıyla "Din Görevlileri Arası 9. Etkili Hutbe Sunumu Yarışması" bölge finali düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 18:46 Güncelleme: 24.07.2025 - 19:01
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        Kırşehir'de "Din Görevlileri Arası Etkili Hutbe Sunumu Yarışması" bölge finali yapıldı
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        Kırşehir'de, 8 ilin katılımıyla "Din Görevlileri Arası 9. Etkili Hutbe Sunumu Yarışması" bölge finali düzenlendi.

        Kırşehir İl Müftülüğünün ev sahipliğinde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde gerçekleştirilen yarışmaya, Kırşehir, Aksaray, Kayseri, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat'tan 8 din görevlisi katıldı.

        Diyanet İşleri Başkanlığı uzmanı Samet Yaman'ın başkanlık ettiği değerlendirme komisyonunda, bölge illerinden müftü yardımcıları ile baş vaizler yer aldı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Kırşehir İl Müftüsü Mustafa Tekin, cuma günleri cami cemaatinin tamamına hutbeler sayesinde ulaşıldığını dile getirdi.

        Toplumu etkileyen olay ve sorunların yanı sıra İslam'ın sosyal hayata bakışının hutbelerle vatandaşa anlatıldığını, bu yapılırken vatandaşın kalbine ve kulağına hitap edildiğini vurgulayan Tekin, yarışma sürecinde emek veren din görevlilerine teşekkür etti.

        Yaman ise din görevlilerine başarı diledi.

        Yarışmada, Niğde'den Adem Ünver bölge birincisi olurken, Kırşehir'den Mehmet Kaplan ikinci, Kayseri'den Mehmet Fatih Okut ise üçüncü seçildi.

        Program, dereceye giren din görevlilerine ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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