Kırşehir'de "Din Görevlileri Arası Etkili Hutbe Sunumu Yarışması" bölge finali yapıldı

Toplumu etkileyen olay ve sorunların yanı sıra İslam'ın sosyal hayata bakışının hutbelerle vatandaşa anlatıldığını, bu yapılırken vatandaşın kalbine ve kulağına hitap edildiğini vurgulayan Tekin, yarışma sürecinde emek veren din görevlilerine teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı uzmanı Samet Yaman'ın başkanlık ettiği değerlendirme komisyonunda, bölge illerinden müftü yardımcıları ile baş vaizler yer aldı.

Kırşehir İl Müftülüğünün ev sahipliğinde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde gerçekleştirilen yarışmaya, Kırşehir, Aksaray, Kayseri, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat'tan 8 din görevlisi katıldı.

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