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        Kırşehir'de yangın riskine karşı doğadan 150 kilogram cam, plastik ve katı atık toplandı

        Kırşehir jandarmasının öncülüğünde "Doğaya şişe atma, ciğerlerimizi yakma" sloganıyla yangınlarla mücadele kapsamında 150 kilogram cam, plastik ve katı atık toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 14:48 Güncelleme: 31.07.2025 - 14:48
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        Kırşehir'de yangın riskine karşı doğadan 150 kilogram cam, plastik ve katı atık toplandı
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        Kırşehir jandarmasının öncülüğünde "Doğaya şişe atma, ciğerlerimizi yakma" sloganıyla yangınlarla mücadele kapsamında 150 kilogram cam, plastik ve katı atık toplandı.

        Boztepe İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde kaymakamlık ve ilçedeki diğer kamu kurumları personeli ile vatandaşların desteğiyle, orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla çalışma başlatıldı.

        Boztepe yakınlarındaki Kervansaray Ormanları'nda güneş ısısından mercek görevi yaparak yangın çıkarma ihtimali olan cam, plastik şişe ve atık maddeler jandarma öncülüğünde kamu personelinin katkılarıyla toplandı. Orman yangınlarına karşı vatandaş üzerinde çevre bilinci ve farkındalık oluşturarak sosyal sorumluluk oluşturulması hedeflendi.

        "Doğaya şişe atma, ciğerlerimizi yakma" sloganıyla orman yangınlarına sebep olabilecek malzemelere yönelik yapılan etkinlik kapsamında yaklaşık 150 kilogram cam plastik ve katı atık toplandı.

        Etkinliğe katılan vatandaşlar ise yaz aylarında sıcakların artmasıyla yangınlar yaşanabildiğini, bunu engellemek için gönüllü olarak etkinliklere katıldıklarını ve yangın çıkmasına aracılık edebilecek çok sayıda ürünleri topladıklarını ifade etti.

        Öte yandan toplanan 150 kilogram cam şişe, plastik ürünler ve katı atıkların geri dönüşüme gönderileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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