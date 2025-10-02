Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de 70 bin makaron ve kaçak tütün ürünleri ele geçirildi

        Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 70 bin makaron ve çeşitli miktarlarda kaçak tütün ürünleri ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 17:02 Güncelleme: 02.10.2025 - 17:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de 70 bin makaron ve kaçak tütün ürünleri ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 70 bin makaron ve çeşitli miktarlarda kaçak tütün ürünleri ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Kent merkezinde Yenice ve Medrese mahallelerindeki iki adrese düzenlenen operasyonda, 12 bin 440'ı dolu 70 bin 40 makaron, 26 kilogram kaçak tütün, 50 kilo gümrük kaçağı nargile kömürü ve 20 paket gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sermaye piyasaları canlanacak
        Sermaye piyasaları canlanacak
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek"
        "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek"
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Önce 16 milyon TL'lik gasp sonra araçtan indirip infaz!
        Önce 16 milyon TL'lik gasp sonra araçtan indirip infaz!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor!
        4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de "Ahi Evran'ın Mirasıyla Geleceğe" bilim şenliği düzenlendi
        Kırşehir'de "Ahi Evran'ın Mirasıyla Geleceğe" bilim şenliği düzenlendi
        Kırşehir'de 1 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Kırşehir'de 1 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Kırşehir'de "Türkçenin ebedi sesi: Yunus Emre" paneli düzenlendi
        Kırşehir'de "Türkçenin ebedi sesi: Yunus Emre" paneli düzenlendi
        Kırşehir'de ruhsatsız silah operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Kırşehir'de ruhsatsız silah operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Kırşehir'de köy okullarındaki öğrenciler internet kullanımı hakkında bilgil...
        Kırşehir'de köy okullarındaki öğrenciler internet kullanımı hakkında bilgil...
        Kırşehir'de büyük Türk düşünürü Yunus Emre'yi anma etkinliği düzenlendi
        Kırşehir'de büyük Türk düşünürü Yunus Emre'yi anma etkinliği düzenlendi