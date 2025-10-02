Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırılarına tepki gösterildi

        Kırşehir'de, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılara tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 22:13 Güncelleme: 02.10.2025 - 22:30
        Kırşehir'de İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırılarına tepki gösterildi
        Kırşehir'de, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılara tepki gösterildi.

        Kırşehir Kudüs Platformu tarafından organize edilen "Sumud ve Gazze için yürüyoruz" etkinliğinde vatandaşlar ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Terme Caddesi'nde toplandı.

        İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıları protesto eden vatandaşlar, Gazze ve Filistin'e destek sloganları atarak, Cacabey Meydanı'na kadar yürüdü.

        TÜGVA Kırşehir İl Temsilcisi Abdullah İnce, Gazze için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nu İsrail'in engellediğini hatırlattı.

        Gazze düşerse onurların zedeleneceğini, Kudüs'ün, Gazze'nin ve Sumud'un asla yalnız olmadığını vurgulayan İnce, şöyle konuştu:

        "Mescid-i Aksa'mız kirli postallarla çiğneniyor. Gazze'de çocuklar, kadınlar, masum siviller öldürülüyor. Gazze yalnızca bir şehir değildir, sabrın, direnişin adı, ümmetin izzetidir. Sumud ise Gazze'nin kalbidir. Zulme karşı direnişin denizlerdeki yansımasıdır. Sumud, ümmetin umut gemisidir. Bu filo, yalnızca ilaç ve ekmek taşımıyor. Bu filo, ümmetin vicdanını, insanlığın onurunu, Gazze'nin direniş ruhunu taşıyor. Sumud Filosu, 'Biz varız, biz buradayız, Gazze yalnız değildir' diyor."

        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal da Filistin'in özgürlüğüne kavuşacağını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman Gazze'nin, Filistin'in yanında olduğunu, bugün de Sumud Filosu'nun yanında yer aldığını söyledi.

        Diğer sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin konuşmalarının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edildi.

        Programa, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

