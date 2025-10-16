Kırşehir'de 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kırşehir'de jandarma ekipleri, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.T. (30) yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.
U.T'nin "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık" suçundan kaydı olduğu öğrenildi.
