Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kırşehir'de jandarma ekipleri, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 16:09 Güncelleme: 16.10.2025 - 16:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırşehir'de jandarma ekipleri, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.T. (30) yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        U.T'nin "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık" suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sokakta karşılaştığı eski karısını öldürdü!
        Sokakta karşılaştığı eski karısını öldürdü!
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        İtalya iddiası!
        İtalya iddiası!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        5G ihalesi sonuçlandı
        5G ihalesi sonuçlandı
        Transferde dev derbi!
        Transferde dev derbi!
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Patronu için suç duyurusu
        Patronu için suç duyurusu
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Motosikletliye sinirlendi, durağa daldı!
        Motosikletliye sinirlendi, durağa daldı!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        İlk kim tokalaştı?
        İlk kim tokalaştı?
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        Konutta dolar bazlı yükseliş
        Konutta dolar bazlı yükseliş

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de gölete 3 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldı
        Kırşehir'de gölete 3 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldı
        Kırşehir'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırşehir'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        KAEÜ'de "Mali müşavirlik mesleği, geleceği ve kurumlarla güçlü bağlantısı"...
        KAEÜ'de "Mali müşavirlik mesleği, geleceği ve kurumlarla güçlü bağlantısı"...
        KESOB Başkanı Öztürk'ten "fiyat etiketleri ve fiyat listeleri" uyarısı
        KESOB Başkanı Öztürk'ten "fiyat etiketleri ve fiyat listeleri" uyarısı
        Kırşehir'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Kırşehir'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı