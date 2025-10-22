KAEÜ Rektörü Karahocagil, üniversitedeki AR-GE gönüllüleriyle buluştu

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, üniversitedeki AR-GE gönüllüleriyle bir araya geldi.

KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TTO) tarafından organize edilen etkinlikte "AR-GE Gönüllüleri ile Buluşuyor” programında konuşan Karahocagil, bilgi ve araştırmanın öneminden bahsetti.

Dünyanın barış ve huzuru için bilginin, AR-GE'nin her zaman doğru şekilde yapılması gerektiğini vurgulayan Karahocagil, "Medeniyetimizin getirdiği tarihi sorumluluk ile bilgiyi üreten tarafta olmamız gerekmektedir. Bilgiyi üreten ve ardından kitle imha silahlarına dönüştüren ülkeler var, bu durum bütün dünyayı da etkiliyor. Bilgiyi üretenin muhakkak bazı değerlere sahip olması gerekiyor, insanlığı felakete sürükleyecek tutumların içinde olmaması gerekiyor. Üretilen bilgi bütün bir insanlığın faydasına kullanılmalıdır. AR-GE bu demektir aslında, insanın faydasına kolaylığına bilgiyi ürettiğiniz zaman aynı şekilde doğru AR-GE çalışmalarıyla başkalarına da zarar verilmemesi gerekiyor. O yüzden AR-GE yaparken hassas, doğru ve faydalı bir çalışmayı hedeflemeliyiz." ifadelerini kullandı.