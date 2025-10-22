Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        KAEÜ Rektörü Karahocagil, üniversitedeki AR-GE gönüllüleriyle buluştu

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, üniversitedeki AR-GE gönüllüleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 17:08 Güncelleme: 22.10.2025 - 17:10
        KAEÜ Rektörü Karahocagil, üniversitedeki AR-GE gönüllüleriyle buluştu
        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, üniversitedeki AR-GE gönüllüleriyle bir araya geldi.

        KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TTO) tarafından organize edilen etkinlikte "AR-GE Gönüllüleri ile Buluşuyor” programında konuşan Karahocagil, bilgi ve araştırmanın öneminden bahsetti.

        Dünyanın barış ve huzuru için bilginin, AR-GE'nin her zaman doğru şekilde yapılması gerektiğini vurgulayan Karahocagil, "Medeniyetimizin getirdiği tarihi sorumluluk ile bilgiyi üreten tarafta olmamız gerekmektedir. Bilgiyi üreten ve ardından kitle imha silahlarına dönüştüren ülkeler var, bu durum bütün dünyayı da etkiliyor. Bilgiyi üretenin muhakkak bazı değerlere sahip olması gerekiyor, insanlığı felakete sürükleyecek tutumların içinde olmaması gerekiyor. Üretilen bilgi bütün bir insanlığın faydasına kullanılmalıdır. AR-GE bu demektir aslında, insanın faydasına kolaylığına bilgiyi ürettiğiniz zaman aynı şekilde doğru AR-GE çalışmalarıyla başkalarına da zarar verilmemesi gerekiyor. O yüzden AR-GE yaparken hassas, doğru ve faydalı bir çalışmayı hedeflemeliyiz." ifadelerini kullandı.

        Rektör Yardımcısı ve AR-GE Direktörü Prof. Dr. Ali Güneş de TÜBİTAK projelerinden 2023 yılında 200 olan proje başvuru sayısının 2024 yılında 333' ulaştığını hatırlattı.

        TTO Müdürü Öğr. Gör Mahmut Sarı ve Teknofest Koordinatörü Öğr. Gör. Bilal Atak da çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

