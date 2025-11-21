Kırşehir'de cezaevi firarisi hükümlü yakalandı

"Hırsızlık" suçundan kaydı ve hakkında 10 yıl 40 gün kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, işlemlerinin ardından Kırşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çuğun Jandarma Karakolu ekipleri, Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden hükümlü C.B'nin yakalanması için çalışma yaptı.

