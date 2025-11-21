Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de cezaevi firarisi hükümlü yakalandı

        Kırşehir'de hakkında 10 yıl 40 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 14:31 Güncelleme: 21.11.2025 - 14:34
        Kırşehir'de cezaevi firarisi hükümlü yakalandı
        Kırşehir'de hakkında 10 yıl 40 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, jandarma ekiplerince yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çuğun Jandarma Karakolu ekipleri, Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden hükümlü C.B'nin yakalanması için çalışma yaptı.

        Jandarma ekipleri, Akpınar ilçe yolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde C.B'yi yakaladı.

        "Hırsızlık" suçundan kaydı ve hakkında 10 yıl 40 gün kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, işlemlerinin ardından Kırşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

