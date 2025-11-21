Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

        Kırşehir'de, şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 15:18 Güncelleme: 21.11.2025 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırşehir'de, şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yapıldı.

        Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Kayseri kara yolunun Kırşehir aksını kapsayan güzergahta farklı noktalarda uygulama gerçekleştirdi.

        Akpınar ve Mucur ilçe girişlerinde oluşturulan denetim noktalarında şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan araçların kış lastiklerini kontrol eden ekipler, durdurulan araçlardaki lastiklerin diş derinliklerini ölçtü, kış lastiği bulunmayan araç sürücülerine cezai işlem uyguladı.

        Sürücülere, kusurlu ve hatalı lastik ile kış lastiği uygulaması hakkında bilgi veren ekipler, kış lastiği takmadığı için sefere çıkmalarına izin verilmeyen sürücüler, en yakın lastik değişim merkezine yönlendirildi.

        Öte yandan ekipler, sürücülere emniyet kemeri takmaları ve uykusuz yorgun yolculuk yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Böcek ailesinin ölümünde yeni ifade: Hasta değildim yalan söyledim
        Böcek ailesinin ölümünde yeni ifade: Hasta değildim yalan söyledim
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Hindistan'a ait savaş uçağı gösteri sırasında düştü
        Hindistan'a ait savaş uçağı gösteri sırasında düştü
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de cezaevi firarisi hükümlü yakalandı
        Kırşehir'de cezaevi firarisi hükümlü yakalandı
        Ahi Evran Gençlik Kampı, bu yıl 81 ilden 7 bin genci ağırladı
        Ahi Evran Gençlik Kampı, bu yıl 81 ilden 7 bin genci ağırladı
        Kırşehir'de kaldırıma çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
        Kırşehir'de kaldırıma çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
        Kırşehir Futbol Kulübü'nde 13 futbolcuya hak mahrumiyeti cezası
        Kırşehir Futbol Kulübü'nde 13 futbolcuya hak mahrumiyeti cezası
        Kırşehir Uzun Çarşı'da soba satışları arttı
        Kırşehir Uzun Çarşı'da soba satışları arttı
        Kırşehir'de "Uluslararası Anadolu'da Türk Yazı Dilinin Öncüleri ve Aşık Paş...
        Kırşehir'de "Uluslararası Anadolu'da Türk Yazı Dilinin Öncüleri ve Aşık Paş...