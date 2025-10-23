Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de deprem tatbikatı yapıldı

        Kırşehir'de deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 16:31 Güncelleme: 23.10.2025 - 16:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de deprem tatbikatı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırşehir'de deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Senaryo gereği, Akpınar ilçesi yakınlarında 6,6 şiddetinde meydana gelen depremin ardından ekipler yönlendirildi.

        İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, Vali yardımcısı Alper Balcı Başkanlığında Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) toplandı.

        Akpınar'ın yanı sıra kent merkezinde farklı mahallelerde hasar olduğu belirlenirken bazı binaların da yıkıldığı tespit edildi.

        Aşıkpaşa, Bağbaşı, Ahi Evran ve Nasuhdede mahallelerinin depremden etkilendiği belirlenirken, merkezde bulunan Sosyal Bilimler Lisesindeki öğrenciler tahliye edilerek, toplanma alanına güvenli şekilde geçişi sağlandı.

        Nasuhdede Mahallesi'nde bir binada mahsur kalan yaralı vatandaşlara tatbikat kapsamında müdahale edildi ve binadan çıkarıldı.

        Saha destek ekipleri ekipmanlarıyla alanlara yönlendirilirken, gerekli kontrol ve denetimler de sağlandı.

        Toplamda 147 personel, 39 araç ile katılım sağladığı tatbikat, yaralı kurtarma süreçlerinin tamamlanması ve ilk yardım müdahaleleri ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        'Ayvalık zeytinyağı'nda sahtecilik
        'Ayvalık zeytinyağı'nda sahtecilik
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Katliam gibi kaza... 3 kardeş öldü!
        Katliam gibi kaza... 3 kardeş öldü!
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        ABD Netanyahu'dan ateşkese "şans vermesini" istedi
        ABD Netanyahu'dan ateşkese "şans vermesini" istedi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de yol uygulamasında 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırşehir'de yol uygulamasında 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırşehir'de ruhsatsız 4 tüfek, 5 tabanca ve 102 fişek ele geçirildi
        Kırşehir'de ruhsatsız 4 tüfek, 5 tabanca ve 102 fişek ele geçirildi
        FETÖ hükümlüsü bodrumda yakalandı
        FETÖ hükümlüsü bodrumda yakalandı
        Kırşehir'de bir FETÖ üyesi apartmanın bodrumunda yakalandı
        Kırşehir'de bir FETÖ üyesi apartmanın bodrumunda yakalandı
        KAEÜ Rektörü Karahocagil, "Kudüs Konuşmaları" programına katıldı
        KAEÜ Rektörü Karahocagil, "Kudüs Konuşmaları" programına katıldı
        KAEÜ Rektörü Karahocagil, üniversitedeki AR-GE gönüllüleriyle buluştu
        KAEÜ Rektörü Karahocagil, üniversitedeki AR-GE gönüllüleriyle buluştu