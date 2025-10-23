Kırşehir'de deprem tatbikatı yapıldı

Toplamda 147 personel, 39 araç ile katılım sağladığı tatbikat, yaralı kurtarma süreçlerinin tamamlanması ve ilk yardım müdahaleleri ardından sona erdi.

Saha destek ekipleri ekipmanlarıyla alanlara yönlendirilirken, gerekli kontrol ve denetimler de sağlandı.

Nasuhdede Mahallesi'nde bir binada mahsur kalan yaralı vatandaşlara tatbikat kapsamında müdahale edildi ve binadan çıkarıldı.

Akpınar'ın yanı sıra kent merkezinde farklı mahallelerde hasar olduğu belirlenirken bazı binaların da yıkıldığı tespit edildi.

İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, Vali yardımcısı Alper Balcı Başkanlığında Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) toplandı.

