Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Ener, üniversite öğrencileriyle buluştu

        Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ziraat Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 11:59 Güncelleme: 24.10.2025 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Ener, üniversite öğrencileriyle buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ziraat Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

        KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki söyleşi öncesinde konuşan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Çınar, tarımı ve üretimi seven bürokratlar ve idarecilerle öğrencileri buluşturarak, onların ufkunu açmayı hedeflediklerini belirtti.

        Çınar, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener'in tarımı desteklemesi, tarım alanında yaptığı çalışma ve tecrübelerini öğrencilerle paylaşmasından mutluluk duyduklarını kaydetti.

        Daha sonra moderatörlüğünü Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Emre Şirin'in yaptığı "Üreten Eller, Yeniden Kazanılan Hayatlar: Cezaevlerinde Tarımsal Üretim ve İş Birliği" söyleşiye geçildi.

        Söyleşide Başsavcı Ener, kendisinin tarıma olan ilgisinin çocukluğunda başladığını anlatarak, Kırşehir Açık Cezaevlerinde yapılan tarımsal üretimler hakkında bilgi verdi.

        Kurum olarak tarımsal üretime katkı sağlamaya çalıştıklarını vurgulayan Ener, kuruma bağlı arazi ve alanlarda büyükbaş besi hayvancılığı ve seralarda üretim yaptıklarını ifade etti.

        Bazı arazilerde de arpa ve yem bitkileri yetiştirdiklerini bildiren Ener, bu faaliyetleri yürütürken Ziraat Fakültesinden de destek aldıklarını aktardı.

        Ener, aynı zamanda cezaevlerindeki mahkumların da sosyal hayata adapte olmaları açısından tarımsal faaliyetlerin içinde yer aldıklarını anlattı.

        Söyleşinin ardından Kırşehir Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener'e plaket takdim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        Genç kadın korku evindeki dehşeti anlattı!
        Genç kadın korku evindeki dehşeti anlattı!
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Sigarada enflasyona karşı 4’üncü düzenleme
        Sigarada enflasyona karşı 4’üncü düzenleme
        Irak'ta seçim yaklaşıyor
        Irak'ta seçim yaklaşıyor
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı! Karakolda cinayet!
        Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı! Karakolda cinayet!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        13 yaşındaki Fatih'i öldüren 15 yaşında! Çocuk katil!
        13 yaşındaki Fatih'i öldüren 15 yaşında! Çocuk katil!
        "Netanyahu Gazze planını batırırsa..."
        "Netanyahu Gazze planını batırırsa..."
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim

        Benzer Haberler

        Firari hükümlü, Çorum'dan saklanmak için gittiği Kırşehir'de yakalandı
        Firari hükümlü, Çorum'dan saklanmak için gittiği Kırşehir'de yakalandı
        Kırşehir'de deprem tatbikatı yapıldı
        Kırşehir'de deprem tatbikatı yapıldı
        Kırşehir'de yol uygulamasında 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırşehir'de yol uygulamasında 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırşehir'de ruhsatsız 4 tüfek, 5 tabanca ve 102 fişek ele geçirildi
        Kırşehir'de ruhsatsız 4 tüfek, 5 tabanca ve 102 fişek ele geçirildi
        FETÖ hükümlüsü bodrumda yakalandı
        FETÖ hükümlüsü bodrumda yakalandı
        Kırşehir'de bir FETÖ üyesi apartmanın bodrumunda yakalandı
        Kırşehir'de bir FETÖ üyesi apartmanın bodrumunda yakalandı