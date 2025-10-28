Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 12:15 Güncelleme: 28.10.2025 - 12:16
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Kırşehir Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde Ankara'dan kente gelen bir otobüsten inen 2 kişinin hareketlerinden şüphelenen ekipler, şüphelilerin üzerinde yaptığı aramada 106 sentetik hap ve ⁠1 bıçak ele geçirdi.

        Gözaltına alınan İ.Y. ve C.K. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

