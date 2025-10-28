Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Gözaltına alınan İ.Y. ve C.K. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kırşehir Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde Ankara'dan kente gelen bir otobüsten inen 2 kişinin hareketlerinden şüphelenen ekipler, şüphelilerin üzerinde yaptığı aramada 106 sentetik hap ve ⁠1 bıçak ele geçirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.