        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de 37 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kırşehir'de, hakkında 37 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince tarlada traktör kullanırken yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 10:26 Güncelleme: 31.10.2025 - 10:26
        Kırşehir'de 37 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kırşehir'de, hakkında 37 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince tarlada traktör kullanırken yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, Ankara, İstanbul ve Kocaeli'de çeşitli suçlardan 37 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.K'yi (31) bulmak için akrabalarının yaşadığı Kaman ilçesindeki köye operasyon düzenledi.

        Kimlik taşımayarak kardeşinin ismini kullandığı, akrabalarının günübirlik tarım işlerinde çalıştığı, köyden dışarı çıkmadığı, saçını ve sakalını uzatarak kendini gizlediği belirlenen firari, tarlada traktör kullanırken yakalandı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

