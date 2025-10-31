Kırşehir'de 37 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kimlik taşımayarak kardeşinin ismini kullandığı, akrabalarının günübirlik tarım işlerinde çalıştığı, köyden dışarı çıkmadığı, saçını ve sakalını uzatarak kendini gizlediği belirlenen firari, tarlada traktör kullanırken yakalandı.

Ekipler, Ankara, İstanbul ve Kocaeli'de çeşitli suçlardan 37 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.K'yi (31) bulmak için akrabalarının yaşadığı Kaman ilçesindeki köye operasyon düzenledi.

