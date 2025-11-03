Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'in Boztepe ilçesinin tüm köylerinde akıllı su sayaçları yerleştirildi

        Kırşehir'in Boztepe ilçesine bağlı tüm köylerde mevcut su sayaçları akıllı su sayaçlarıyla yenilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 15:00 Güncelleme: 03.11.2025 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'in Boztepe ilçesinin tüm köylerinde akıllı su sayaçları yerleştirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırşehir'in Boztepe ilçesine bağlı tüm köylerde mevcut su sayaçları akıllı su sayaçlarıyla yenilendi.

        Boztepe Kaymakamı Abdulhamit Bayram, yazılı açıklamasında, su yönetiminde verimlilik, tasarruf ve sürdürülebilirlik esas alınarak çalışma yapıldığını belirtti.

        Boztepe ilçesinin toplam 14 köyünde yürütülen çalışmayla eski sayaçların yerini akıllı su sayaçlarının aldığını aktaran Bayram, yeni sistem sayesinde vatandaşların su tüketimlerini anlık olarak takip edebileceklerini, kayıp, kaçak ve israf en aza indirileceğini kaydetti.

        Tasarruf bilinci güçlenerek gereksiz tüketim önlenmesini amaçladıklarını vurgulayan Bayram, su kaynaklarının korunması ve etkin kullanımına yönelik önemli bir hizmet olduğunu aktardı.

        Bayram, "Su geleceğimizdir ve geleceğimizi korumak için Boztepe'nin tüm köylerinde su sayaçlarını akıllı su sayaçlarıyla yenileyerek modern ve sürdürülebilir altyapıyı hayata geçirdik, yeni bir dönemi başlattık. Kayıpları önleyen, tasarrufu teşvik eden, her damlanın hesabının yapıldığı bir alt yapıya sahibiz. Bu çalışma ile su sıkıntısının önüne set çekiyoruz, kaçak ve kayıpları minimuma indiriyoruz. Gelecek nesillere daha güçlü bir su alt yapısı bırakıyoruz. Köy muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        11 yaşındaki oğlu ölmüştü... Komşusuna kurşun yağdırdı!
        11 yaşındaki oğlu ölmüştü... Komşusuna kurşun yağdırdı!
        Oğlunun cesedi çürümüştü... Anneden DNA alındı... Yürek yakan teşhis!
        Oğlunun cesedi çürümüştü... Anneden DNA alındı... Yürek yakan teşhis!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        "Trump Meksika'daki kartellere karşı harekat planlıyor" iddiası
        "Trump Meksika'daki kartellere karşı harekat planlıyor" iddiası
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Parkta scooter ile gidiyordu... Yok yere öldürüldü!
        Parkta scooter ile gidiyordu... Yok yere öldürüldü!
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de terör örgütü PKK hükümlüsü yakalandı
        Kırşehir'de terör örgütü PKK hükümlüsü yakalandı
        Kırşehir'de DENEYAP Teknoloji Atölyelerinden 51 öğrenci mezun oldu
        Kırşehir'de DENEYAP Teknoloji Atölyelerinden 51 öğrenci mezun oldu
        Hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Ankara'da yaka...
        Hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Ankara'da yaka...
        MHP Kırşehir İl Teşkilatı, basın mensuplarıyla buluştu
        MHP Kırşehir İl Teşkilatı, basın mensuplarıyla buluştu
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
        KAEÜ Rektörü Karahocagil, üniversitedeki Filistinli öğrencilerle bir araya...
        KAEÜ Rektörü Karahocagil, üniversitedeki Filistinli öğrencilerle bir araya...