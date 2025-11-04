Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de 5 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırşehir'de yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 12:52 Güncelleme: 04.11.2025 - 12:52
        Kırşehir'de 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırşehir'de yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçün önlenmesi ve yurda yasa dışı yollardan girenlerin tespiti için çalışma başlattı.

        Kent genelinde yapılan denetim ve yol uygulamalarında 1283 kişi sorgulandı, 157 umuma açık yer kontrol edildi.

        Uygulamalarda yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptıkları belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

        Öte yandan kentte 16 kişiyi kayıt dışı istihdam ettiği belirlenen 12 iş yerine, para cezası ve idari yaptırım uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

