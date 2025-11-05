Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de emniyet teşkilatı esnafla bir araya geldi

        Kırşehir'de emniyet teşkilatı üyeleri, kent merkezinde esnaf ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 14:40 Güncelleme: 05.11.2025 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de emniyet teşkilatı esnafla bir araya geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırşehir'de emniyet teşkilatı üyeleri, kent merkezinde esnaf ile bir araya geldi.

        Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin yazılı açıklamasına göre, Saatçiler ve Sarraflar Odası tarafından 2. Çarşı'da esnaf toplantısı düzenledi.

        Toplantıya katılan Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk ve Kırşehir İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü, esnafların talep ve görüşlerini dinledi.

        Oda başkanları ve İl Emniyet Müdürlüğünden birim amirlerinin de hazır bulunduğu toplantıda, esnaflar yaşadıkları ve karşılaştıkları sorunları aktardı.

        Görücü, kendilerine ulaştırılan talepleri değerlendirerek, gerekli adımları atacaklarını, güvenli bir şehir için emniyet birimlerinin çalışmalarının aralıksız devam edeceğini söyledi.

        Öztürk ise katılımları ve destekleri için emniyet teşkilatına teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        8 kez şikayetçi oldu! Boşandı ama kâbus bitmedi!
        8 kez şikayetçi oldu! Boşandı ama kâbus bitmedi!
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        Uçağa lazer tutana 164 bin TL ceza
        Uçağa lazer tutana 164 bin TL ceza
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kırşehir'de 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kırşehir'de "Çocuğun Üstün Yararı ve Kurumlar Arası İş Birliği" çalıştayı b...
        Kırşehir'de "Çocuğun Üstün Yararı ve Kurumlar Arası İş Birliği" çalıştayı b...
        Kırşehir'de 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırşehir'de 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırşehir'in Boztepe ilçesinin tüm köylerinde akıllı su sayaçları yerleştiri...
        Kırşehir'in Boztepe ilçesinin tüm köylerinde akıllı su sayaçları yerleştiri...
        Kırşehir'de terör örgütü PKK hükümlüsü yakalandı
        Kırşehir'de terör örgütü PKK hükümlüsü yakalandı
        Kırşehir'de DENEYAP Teknoloji Atölyelerinden 51 öğrenci mezun oldu
        Kırşehir'de DENEYAP Teknoloji Atölyelerinden 51 öğrenci mezun oldu