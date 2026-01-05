Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        AK Parti'nin Kırşehir'de üye sayısı 35 bin 803'e ulaştı

        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, partisinin Kırşehir'deki üye sayısının 35 bin 803'e ulaştığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 14:22 Güncelleme: 05.01.2026 - 14:22
        AK Parti'nin Kırşehir'de üye sayısı 35 bin 803'e ulaştı
        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, partisinin Kırşehir'deki üye sayısının 35 bin 803'e ulaştığını söyledi.

        Ünsal, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin Kırşehir'deki üye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana siyaseti milletin gündeminden koparmadan, milletin talep ve beklentilerini bizzat sahada dinleyerek aldığını hatırlatan Ünsal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, AK Parti'nin siyaseti milletle birlikte ve millet için yapmaya devam ettiğini söyledi.

        Üye sayısındaki artışların, istikrarlı duruşa, güçlü liderliğe ve ortaya konulan vizyona duyulan güvenin somut bir tezahürü olduğunu, Kırşehir'in de kıymetli bir katkı sunduğunu vurgulayan Ünsal, şunları kaydetti:

        "Güven tazelediğimiz 28 Aralık 2024 tarihinden bugüne ilimizde toplam 4 bin 843 yeni üye, büyük AK Parti ailemize katılmış, böylelikle Kırşehir'deki üye sayımız 35 bin 803'e ulaşmıştır. Bu rakamlar, Kırşehir'imizin davamıza olan bağlılığının ve teşkilatlarımızın sahadaki özverili çalışmalarının açık bir göstergesidir. Genel merkezimizin Ahi şehrimiz Kırşehir için belirlemiş olduğu üye hedefini yüzde 105 oranında gerçekleştirmenin gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu başarı, güçlü teşkilat yapımızın, sahadaki uyumun ve dava bilincimizin bir sonucudur. Bu başarıda emeği olan, ana kademe teşkilatımızdan merkez ilçemize, tüm ilçelerimizden kadın ve gençlik kollarımıza, mahalle temsilcilerimizden sahada gece gündüz fedakarca çalışan dava arkadaşlarımıza kadar yüreği AK Parti diye atan tüm gönüldaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

