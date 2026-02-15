Canlı
        Kırşehir Haberleri

        Kırşehir merkezli dolandırıcılık operasyonlarında 17 kişi tutuklandı

        Kırşehir merkezli 3 aşamalı dolandırıcılık operasyonlarında 17 kişinin tutuklandığı bildirildi.

        15.02.2026 - 21:17
        Kırşehir merkezli dolandırıcılık operasyonlarında 17 kişi tutuklandı
        Kırşehir merkezli 3 aşamalı dolandırıcılık operasyonlarında 17 kişinin tutuklandığı bildirildi.

        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, kendilerini polis olarak tanıtarak vatandaşların iyi niyetini suistimal eden suç şebekesine karşı çalışma yapıldığını duyurdu.


        Kırşehir merkezli toplam 9 ilde gerçekleştirilen 3 aşamalı ve eş zamanlı operasyonların başarıyla sonuçlandığını belirten Demiryürek, yakalanan 18 şüpheliden 17'sinin tutuklandığını, ele geçirilen yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarının hak sahibi vatandaşlara teslim edildiğini açıkladı.

        Demiryürek, operasyonlarda mesai mefhumu gözetmeksizin titiz ve özverili çalışan ekiplere ise teşekkürlerini etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

