Kırşehir’de, karla mücadele çalışmaları

– Mevsimsel değişimle birlikte Kırşehir İl Özel İdaresi karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İl Özel İdaresi kaynaklarından yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle ilçe ve il merkezleri ile bağlantısı kesilen köy yollarının ulaşıma açıldığı duyuruldu.

Yazılı yapılan açıklama ise şöyle; “İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz koordinesinde il özel idaresi merkez ve ilçelerde 9 greyder, 7 bıçaklı kamyon, 9 kepçe toplamda 26 iş makinesi 53 personel ile çalışmaktadır. Karla mücadele ekibi bu kapsamda etkili olan kar yağışı sonucu yolları açma çalışmasının yürütmektedir. Akçakent, Boztepe, Çiçekdağı ve Mucur ilçeleriyle bağlı köylerde kapanan tüm köy yollarının ulaşıma açılmıştır.”

KIRŞEHİR 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:25

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:34

YATSI 18:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.