İl Sağlık Müdürü Ali Bulut: "Yeni, doğan ve okul öncesi çocuklarda işitme testleri önemli"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İl Sağlık Müdürü Ali Bulut: "Yeni, doğan ve okul öncesi çocuklarda işitme testleri önemli"

İHA

Kırşehir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Ali Bulut, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, yeni doğan ve okul öncesi çocuklarda işitme testleri önemli olduğunu söyledi.

İl Sağlık Müdürü Ali Bulut: "Yeni, doğan ve okul öncesi çocuklarda işitme testleri önemli"

Kırşehir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Ali Bulut, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, yeni doğan ve okul öncesi çocuklarda işitme testleri önemli olduğunu söyledi.
İl Müdürü Bulut, yaptığı açıklamada; "Telefonu icat eden Alexander Graham Bell, işitme engelli olan annesi ve eşinin aynı zamanda tüm işitme engelli bireylerin duyamadığı sesleri duymaları için pek çok çalışma yapmıştır. İşitme engellilere dil öğretmeni yetiştiren bir okulda çalışan Graham Bell, aslında sağırların sessizliğini ortadan kaldırmaya çalışmaları sırasında tesadüfen telefonu icat ederek birbirinden kilometrelerce uzaktaki insanların birbirlerini duymalarını sağlamıştır. Kişiler arası iletişimin temeli işitme ve konuşmadır. Konuşma gelişiminin de sağlıklı bir işitme gerektirdiğini düşünecek olursak işitmenin önemi daha iyi anlaşılacaktır"dedi.
'Özellikle tüm çocukların yeni doğan ve okul öncesi dönemde, işitme testi ile değerlendirilmesi önemlidir' diyen İl Müdürü Bulut, açıklamasını şöyle sürdürdü;
"İşitme kaybı, kulak tıkacı veya kulakta sıvı birikmesi gibi rahatsızlıklarda basit medikal veya cerrahi uygulamalar ile düzeltilebilir sorunlardan kaynaklanabilir. Bu sorunların çözümü ile ileride gelişebilecek kalıcı işitme kaybı ve konuşma bozukluklarının önüne geçebilir. İşitme kayıpları, çocuğun sesleri oluşturarak konuşmasını geciktiren ve bozan en önemli faktördür. Eğer işitme kaybı vaktinde teşhis edilmez ve rehabilitasyon programlarına alınmazlarsa, çocukların psikolojik ve sosyal gelişmeleri yetersiz olur ve ilerleyen yıllarda eğitim ve sosyal uyum açısından, yaş ve zekaca eşitleri olan çocuklardan geri kalırlar. Bu durumda da, çocuk, sadece işitme kaybı olan bir insan olmaktan çıkar ve psikolojik sorunları olan, sosyal hayat ile uyumsuz bir engelli haline gelir. Yapılan araştırmalar işitme kaybının saptanması bakımından en kritik dönemin "yeni doğan dönemi" olduğunu ortaya koymaktadır. Doğduktan sonra en geç altı ay içinde işitme engeli teşhisi konan ve işitme cihazı uygulanıp özel eğitime alınan bebeklerin konuşma becerisi normal yaşıtlarına benzer seviyede gelişebilir. İşitme engeli ile doğan, bu engeli fark edilmeyen bebeğin dil gelişimi durur ve bununla birlikte zihinsel, sosyal ve ruhsal gelişimi yavaşlar."
Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi, Kaman Devlet Hastanesi ve Özel Aşıkpaşa Hastanesinde işitme tarama testleri yapılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Ramazan Baykara: "Şehitlerimizin ruhlarını incitmeyecek her davranışın yanındayız"
YEREL HABERLER Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Ramazan Baykara: ...
İYİ Parti Merkez İlçe Başkanlığında 2 aday yarışacak
YEREL HABERLER İYİ Parti Merkez İlçe Başkanlığında 2 aday yarışacak
Bahar Kalkanı Harekatına Kırşehir İl Genel Meclisinden destek
YEREL HABERLER Bahar Kalkanı Harekatına Kırşehir İl Genel ...
Kırşehir'de, mahallelere çevreye duyarlı konteyner dağıtımına başlandı
YEREL HABERLER Kırşehir'de, mahallelere çevreye duyarlı konteyner ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X