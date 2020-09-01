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KAEÜ’si Tarımsal Uygulama Merkezi çalışmalarını sürdürüyor

İHA

KAEÜ’si Tarımsal Uygulama Merkezi çalışmalarını sürdürüyor

– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUAM),faaliyetlerini sürdürüyor.
Eğitimöğretim, geziinceleme, staj, proje ve tez çalışması gibi faaliyetlerine destek vermek, yenimodern yetiştirme ve ıslah yöntemleri uygulayıp geliştirmek, bunları üretici ve öğrencilere tanıtmak ve gerektiğinde onları eğitmek, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayacak iş birliği mekanizmaları kurmak ve sürdürülebilir hale getirmek için gerekli olan kurumsal ortamı oluşturmak amacıyla kurulan Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUAM), Kırşehir ve İç Anadolu Bölgesi ile İlgili Projeler üretiyor.
Ulusal ve bölgesel düzeyde tarımsal kalkınma ve gelişmeye yardımcı olabilecek nitelikte bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak ve bunun için gerekli kurumsal altyapıyı oluşturmak amacıyla çalışmaların yapıldığı TUAM’da 2016 yılından bu yana faaliyet amaçlarına uygun projeler yürütülüyor.
Merkez bünyesine tahsis edilen 824 dönümlük tarım alanında örnek üretim parsellerinin oluşturulduğunu belirten TUAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Ayrancı, merkezin faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, “Merkezimiz tarımsal faaliyetlerinin yanı sıra üniversitemizin ihtiyaç duyduğu birimlerine iş gücü, alet, ekipman ve iş makinası desteğinde de bulunmaktadır. Kırşehir ve İç Anadolu Bölgesi ile ilgili tarımsal konularda projeler üreterek bu projeleri hayata geçiriyoruz. Bunu yaparken ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği imkanlarını geliştirerek birlikte projeler yürütüyor ve tarımsal yayım, yayıncılık ve enformasyon faaliyetlerinde bulunuyoruz”dedi.
Tarım sektöründe diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün ihtiyaç duyduğu konularda araştırma ve uygulamalar yaptıklarını anlatan Ayrancı, iş birliği içerisinde yeni projeler ürettiklerini ve uygulanan projelere destek verdiklerini söyledi.
Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından desteklenen projelere ilişkin Üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, ise açıklamasında;
“’2016 yılında ‘Buğday Üretim Projesi’ ve ‘Ceviz Fidanı Üretim ve Eğitimi Projesi’, 2017 yılında, yeni teknikler kullanılarak ‘Tüplü Ceviz Fidanı Üretimi ve Eğitim Projesi’ ile ‘Buğday Üretim ve Demonstrasyon Projesi’, 2018 yılı içerisinde, ‘Kaliteli Bıldırcın Yumurtası Üretimi ve Öğrenci Eğitim Projesi’, ‘Yumurta Üretim Projesi’ ile ‘ATAKS Yumurtacı Ebeveynlerin Verim Performanslarının Üretim Kümeslerinde Karşılaştırılması Projesi’ni hayata geçirdik. 2019 yılı projeleri olarak da ‘Tüplü Ceviz Üretimi ve Eğitimi Projesi’ ile ‘Buğday Üretimi ve Demonstrasyon Projesi’ yanında ‘Kaba Yem (Tritikale+Macar Fiği, Tritikale+ Yem Bezelyesi) Projesi’ yürütüldü. 2020 yılında ise ‘Buğday Üretimi ve Demonstrasyon Projesi”, ‘Vermikültür ArGE ve Üretim Tesisi Projesi’ ile ‘Tohumluk Misel, Kompost ve Mantar Üretimi Projesi” ile ‘Kurak Koşullarda Lavanta Adaptasyon Projesi’ de devam eden ve AHİTUAM tarafından desteklenen projelerimizdir”a çıklamasında bulundu.

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