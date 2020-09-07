Korona virüse yenik düşen Yasin Öztekin'in babası son yolculuğuna uğurlandı

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Erdoğan: Söylüyoruz ama tüm yurtta salgın tedbirlerine uyulmuyor

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Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde yaşayan futbolcu Yasin Öztekin'in babası Ali Öztekin, korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Uzun zamandır salgınla mücadele ettiği öğrenilen Ali Öztekin, kronik rahatsızlıklarının da etkisi ile yaşamını yitirdi. Öztekin, Çiçekdağı ilçesine bağlı Hacıhasanlı köyünde salgın tedbirleri kapsamında kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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