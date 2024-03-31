Kırşehir Belediye başkan adayları kimlerdir? Kırşehir Belediyesi hangi partide? Kırşehir Belediye başkanı kimdir? Kırşehir Belediyesi hangi partide? Kırşehir Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Kırşehir Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Kırşehir Belediyesini hangi parti kazandı ve Kırşehir Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Kırşehir yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 12:43 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:43 facebook

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