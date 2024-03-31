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        Haberler Gündem Kırşehir Belediye başkan adayları kimlerdir? Kırşehir Belediyesi hangi partide? Kırşehir Belediye başkanı kimdir?

        Kırşehir Belediye başkan adayları kimlerdir? Kırşehir Belediyesi hangi partide? Kırşehir Belediye başkanı kimdir?

        Kırşehir Belediyesi hangi partide? Kırşehir Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Kırşehir Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Kırşehir Belediyesini hangi parti kazandı ve Kırşehir Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Kırşehir yerel seçim sonuçları..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 12:43 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:43
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        Kırşehir Belediye başkan adayları kimlerdir? Kırşehir Belediyesi hangi partide? Kırşehir Belediye başkanı kimdir?
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        Kırşehir BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Kırşehir Belediye Başkanlığını 32028 alınan oy ve %44.79 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Selahattin Ekicioğlu kazanmıştır.

        Kırşehir Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

        Adalet ve Kalkınma Partisi 4

        Cumhuriyet Halk Partisi 3

        Kırşehir BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        ADEM ÖZHAN - BTP Kırşehir Belediye Başkan Adayı BÜLENT ÖZŞAHİN - DP Kırşehir Belediye Başkan Adayı SEVGİ BEKTAŞ - BĞMSZ Kırşehir Belediye Başkan Adayı ABDULHALİM YILDIRIM - TKH Kırşehir Belediye Başkan Adayı İLKER ÖZKAMALI - VATAN Kırşehir Belediye Başkan Adayı ALİ OSMAN TÜRKMEN - MP Kırşehir Belediye Başkan Adayı ALİ KAAN KILIÇOĞLU - YENİDEN REFAH Kırşehir Belediye Başkan Adayı MUHARREM KÖYSÜREN - ZP Kırşehir Belediye Başkan Adayı OSMAN ARSLAN - AK Parti Kırşehir Belediye Başkan Adayı FATMA EKİM TERZİOĞLU - SP Kırşehir Belediye Başkan Adayı BAYRAM YILDIZ - DEVA Kırşehir Belediye Başkan Adayı UFUK CENGİZ - İYİ Parti Kırşehir Belediye Başkan Adayı KADRİYE TURAN - DEM Parti Kırşehir Belediye Başkan Adayı HALİL İBRAHİM ULUSOY - YTP Kırşehir Belediye Başkan Adayı ÖZKAN KOÇAK - DSP Kırşehir Belediye Başkan Adayı FARUK AKSÜMER - HAKPAR Kırşehir Belediye Başkan Adayı SELAHATTİN EKİCİOĞLU - CHP Kırşehir Belediye Başkan Adayı MURAT KIRĞIL - HÜDAPAR Kırşehir Belediye Başkan Adayı RASİM ARAZAY - MHP Kırşehir Belediye Başkan Adayı

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