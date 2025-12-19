Kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başladı: Kimler kış lastiği takmak zorunda?
Kandilli Rasathanesi, Marmara bölgesi için Aralık sonunda kar uyarısı yaptı. Kış ayının etkilerini göstermesiyle kış lastiği uygulaması bir kez daha gündeme geldi. 15 Kasım'da başlayan kış lastiği takma zorunluluğunun ne zamana kadar süreceği merak ediliyor. Peki, kış lastiği hangi tip arabalar için zorunlu ve kış lastiği takmama cezası ne kadar? İşte, sürücülerin bilmesi gereken detaylar
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren kış lastiği uygulaması 15 Kasım itibarıyla başladı. Bu sene kış lastiği takma süresi, hava şartları nedeniyle 5 aya çıkarıldı. Peki bu kural hangi araç türlerini kapsıyor ve kış lastiği takmama cezası kaç TL? İşte detaylar
KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?
Kış lastiği uygulaması 15 Kasım itibarıyla başladı.
Buna göre, artık şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımada kullanılan taşıtlarda her yıl 15 Kasım ile takip eden senenin 15 Nisan tarihleri arasında kalan 5 aylık dönemde kış lastiğinin kullanılması zorunlu olacak.
KIŞ LASTİĞİ KİMLER İÇİN ZORUNLU?
Uygulama, şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak. Bireysel araç sahiplerinin böyle bir zorunluluğu bulunmuyor.