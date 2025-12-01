Habertürk
        Kış lastiği hangi arabalar için zorunlu, kış lastiği takmama cezası ne kadar, uygulama ne zaman bitiyor?

        Her yıl 1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan'da biten kış lastiği uygulaması, bu sene erkene çekildi. Yapılan düzenleme ile zorunluluk süresi 4 aydan 5 aya uzatıldı. Böylece kış lastiği kullanımı hem daha erken tarihte devreye girecek hem de daha uzun bir dönem boyunca geçerli olacak. Peki, kış lastiği hangi tip arabalar için zorunlu ve kış lastiği takmama cezası ne kadar? İşte, sürücülerin bilmesi gereken detaylar

        Giriş: 01.12.2025 - 17:41 Güncelleme: 01.12.2025 - 17:41
        1

        Bu sene erken bir tarihe çekilen kış lastiği uygulaması 15 Kasım itibarıyla başladı. Böylece zorunlu kullanım süresi 4 ay yerine 5 aya uzamış oldu. Peki bu kural hangi araç türlerini kapsıyor ve kış lastiği takmama cezası kaç TL? İşte detaylar

        2

        KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?

        Kış lastiği uygulaması 15 Kasım itibarıyla başladı.

        Buna göre, artık şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımada kullanılan taşıtlarda her yıl 15 Kasım ile takip eden senenin 15 Nisan tarihleri arasında kalan 5 aylık dönemde kış lastiğinin kullanılması zorunlu olacak.

        3

        KIŞ LASTİĞİ KİMLER İÇİN ZORUNLU?

        Uygulama, şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak. Bireysel araç sahiplerinin böyle bir zorunluluğu bulunmuyor.

        4

        KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NEDİR?

        Kış lastiği kuralona uymayan sürücülere 5 bin 856 lira ceza uygulanacak.

