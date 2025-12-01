Bu sene erken bir tarihe çekilen kış lastiği uygulaması 15 Kasım itibarıyla başladı. Böylece zorunlu kullanım süresi 4 ay yerine 5 aya uzamış oldu. Peki bu kural hangi araç türlerini kapsıyor ve kış lastiği takmama cezası kaç TL? İşte detaylar