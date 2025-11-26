Her yıl 1 Aralık’ta başlayıp 1 Nisan’da sona eren kış lastiği düzenlemesi, bu yıl alınan kararla daha erken bir tarihe çekildi. Değişiklikle birlikte uygulamanın geçerlilik süresi 4 aydan 5 aya çıkarıldı. Böylece kış lastiği kuralı hem daha erken başlayacak hem de daha uzun süre yürürlükte kalacak. Kış lastiği zorunluluğuna dair merak edilen ayrıntıları derledik.