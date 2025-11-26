Kış lastiği uygulaması hangi tarihe kadar geçerli olacak? Kış lastiği takmama cezası ne kadar?
Her yıl 1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan'da sona eren kış lastiği zorunluluğu, bu sene yapılan değişiklikle öne çekilerek 15 Kasım'da yürürlüğe girdi. Böylece uygulamanın geçerli olduğu dönem 4 aydan 5 aya çıkarılmış oldu. Peki, kış lastiği takma zorunluluğu hangi araçları kapsıyor ve kurala uymayanlara uygulanacak ceza tutarı ne kadar? İşte detaylar
KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?
Kış lastiği uygulaması 15 Kasım itibarıyla başladı.
Buna göre, artık şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımada kullanılan taşıtlarda her yıl 15 Kasım ile takip eden senenin 15 Nisan tarihleri arasında kalan 5 aylık dönemde kış lastiğinin kullanılması zorunlu olacak.
KIŞ LASTİĞİ KİMLER İÇİN ZORUNLU?
Uygulama, şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak. Bireysel araç sahiplerinin böyle bir zorunluluğu bulunmuyor.