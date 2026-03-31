Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor? 2026 kış lastiği takmama cezası ne kadar?
Türkiye genelinde her yıl 15 Kasım'da yürürlüğe giren kış lastiği uygulaması, bahar mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ne zaman sona ereceği sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Trafik güvenliğini artırmak amacıyla zorunlu tutulan bu uygulamaya uymayan sürücülere idari para cezası kesilmeye devam ediyor. Bu nedenle araç sahipleri, kış lastiği zorunluluğunun biteceği tarihi yakından takip ediyor. Peki, Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor? 2026 kış lastiği takmama cezası ne kadar?
Giriş: 31.03.2026 - 09:57
KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BİTİYOR?
15 Kasım'da başlayan kış lastiği uygulaması 15 Nisan 2026 tarihinde sonlanacak.
KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NEDİR?
Kış lastiği kuralına uymayan sürücülere 5 bin 856 lira ceza uygulanacak.
Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
