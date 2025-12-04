Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Olimpiyat Kış Olimpiyat Oyunları'nın meşalesi yakılıp Roma'ya doğru yola çıkarıldı - Diğer Haberleri

        Kış Olimpiyat Oyunları'nın meşalesi yakılıp Roma'ya doğru yola çıkarıldı

        İtalya'nın 6-22 Şubat tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nın meşalesi, Atina'da düzenlenen törenle yakıldı ve Roma'ya doğru yola çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 17:22 Güncelleme: 04.12.2025 - 17:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Olimpiyat meşalesi İtalya yolunda!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İtalya'nın 6-22 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nın meşalesi, Atina'da Panathenaic Stadı'nda düzenlenen törenle yakıldı ve Roma'ya doğru yola çıkarıldı.

        Törende, olimpiyat altın madalyalı İtalyan tenisçi Jasmine Paolini, alev alan meşaleyi bir başka olimpiyat şampiyonu İtalyan bisikletçi Filippo Ganna'ya devretti.

        Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından yapılan açıklamada, "Tüm İtalya'yı birbirine bağlayacak birlik duygusunu temsil eden meşalenin 6 Aralık Cumartesi günü Roma'ya varışı, ülkenin güneyinden kuzeyine her köşesine dokunacak ve Kış Olimpiyat Oyunları'nın başlayacağı Milano'daki Olimpiyat kazanına ulaşana kadar sürecek uzun bir yolculuğun başlangıcı olacak." denildi.

        REKLAM

        Öte yandan, İtalyan futbolunun efsanelerinden teknik direktör Filippo Inzaghi'nin de olimpiyat meşalesi taşıyıcıları arasında olacağı duyuruldu. Milano-Cortina 2026 Olimpiyat meşalesinin yolculuğunda, meşale taşıyıcısı olarak duygularını Olympics.com'a anlatan Palermo Teknik Direktörü Inzaghi, "Bu beni heyecanlandıran ve büyük bir sorumlulukla üstlendiğim bir ayrıcalık. Olimpiyat ateşine eşlik etmek, tüm ülkeyi birleştiren bir şeyin parçası olmak anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

        İtalyan teknik adam, İtalya'nın Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmasının olağanüstü bir şey olduğunu ifade ederek, "Bu, ülkemizin ne kadar misafirperver, heyecan verici ve ilham verici olabileceğini bize hatırlatan uluslararası bir kutlama. Piste, ister buzda ister karda, göğsünde İtalyan üç renkli bayrağıyla çıkanlara her zaman özel bir ilgi gösterilecektir. Her disiplinde İtalyan takımını kesinlikle destekleyeceğim." dedi.

        25. Kış Olimpiyat Oyunları, 6-22 Şubat 2026 tarihlerinde İtalya'nın Milano ve Cortina kentlerinde düzenlenecek.

        Oyunlar, Cortina d'Ampezzo 1956 ve Torino 2006'dan sonra İtalya'nın ev sahipliği yapacağı üçüncü Kış Olimpiyat Oyunları olacak.

        Kış Olimpiyat Oyunları, alp disiplini, artistik buz pateni, biatlon, buz hokeyi, curling, dağ kayağı, kayakla atlama, kayaklı koşu, kısa kulvar sürat pateni, kızak (luge), kuzey kombine, serbest stil kayak, skeleton, snowboard, sürat pateni, yarış kızağı (bobsleigh) olmak üzere 16 disiplinde gerçekleştirilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dilovası'ndaki faciada müfettiş raporu çıktı!
        Dilovası'ndaki faciada müfettiş raporu çıktı!
        Adli emanetteki 147 milyon TL'lik soygunda firari şüphelinin annesi konuştu: Temizlikçiye anahtar verilir mi?
        Adli emanetteki 147 milyon TL'lik soygunda firari şüphelinin annesi konuştu: Temizlikçiye anahtar verilir mi?
        4 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        4 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Üniversiteyi kahreden ölüm!
        Üniversiteyi kahreden ölüm!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        7 yaşındaki oğlunun önünde öldürüldü
        7 yaşındaki oğlunun önünde öldürüldü
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor
        Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        Rafa Silva'da mutlu son!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        14 yıllık birikimini açıkladı
        14 yıllık birikimini açıkladı
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin