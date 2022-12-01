Kış saati uygulamasına geçilecek mi?

Kış mevsiminin gelmesiyle gündüzler kısaldı ve geceler uzadı. Sabah erkenden yola çıkan vatandaşlar, gece karanlığında işe veya okula gidiyor. Normalde Türkiye'de uygulanan kış saati uygulaması son birkaç senedir uygulamadan kalktı. Peki, saatler geri alınacak mı? Bu sene kış saati uygulaması olacak mı? İşte, detaylar...