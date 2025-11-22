Kış sofralarına balkabağıyla renk katın! Faydaları saymakla bitmeyen balkabağıyla yapabileceğiniz 7 yemek tarifi
Hem lif açısından zengin hem de bol miktarda beta-karoten içeriyor. Hem bağışıklığı güçlendiriyor hem de sindirimi kolaylaştırmaya yardım ediyor. Balkabağının faydaları saymakla bitmez. Peki bu kış balkabağını daha fazla tüketmenizi sağlayacak bu tariflerin kaçını biliyorsunuz?
Ülkemiz bir balkabağı cenneti ama maalesef batılı ülkeler kadar güzel pazarlayamıyoruz. Kış mevsiminde hem dayanıklı bir sebze olması (hasattan aylar sonra bile hala bozulmamış oluyor ve rahatlıkla tüketilebiliyor) hem de kültürümüzde önemli bir yere sahip olan kabak tatlısının ana malzemesi olması nedeniyle aklımıza ilk gelen besinlerden biri balkabağı.
Balkabağının sağlıklı yağlar, magnezyum, çinko ve proteinler açısından oldukça faydalı bir besin olduğunu hepimiz biliyoruz. Hepimizin bilmediği asıl şey balkabağını kaç çeşit tarifte kullanabileceğimiz... İşte meraklıları için balkabağı daha sık tüketmenizi sağlayacak tatlıdan tuzluya 7 balkabaklı tarif!
Balkabağı çorbası
Malzemeler:
600 gram balkabağı
1 adet soğan
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 litre su veya sebze/tavuk suyu
Tuz, karabiber isteğe göre az muskat
100 ml süt veya krema
Yapılışı: Küp küp doğradığınız soğanı ve sarımsağı tencereye alın, üzerine yağı döküp 2-3 dk kavurun. Küp küp doğradığınız balkabağını de ekleyip 2 dakika daha kavurun. Su/et suyunu ekleyip kaynayana kadar kısık ateşte bırakın. Kabak yumuşayana dek (yaklaşık 15-20 dk) pişirin. Piştikten sonra pürüzsüz olana kadar blenderdan geçirin. Tuz, karabiber, az muskat ekleyin; isterseniz süt/krema katıp 2 dakika daha ateşte tutun ve ocağı kapatın.
Balkabağı böreği
Malzemeler:
5 yufka
800 gram balkabağı (rendelenmiş)
6 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tarçın
1 çay bardağı iri çekilmiş ceviz
Yarım su bardağı süt + yarım su bardağı sıvı yağ (sürmek için)
Yapılışı: Rendelenmiş balkabağını, şeker ve tarçın ile tavada 6–8 dakika soteleyin. Kabağın suyu çekilince biraz soğumasını bekleyip cevizi ekleyin. Başka bir kap içinde süt ve yağı karıştırıp tepsiyi yağlayın. Tepsiye önce bir yufkayı serin üzerine de sosu sürün. İkinci yufkayı koyduktan sonra balkabağı harcının yarısını yayıp üzerine üçüncü yufkayı koyup yine sos ile kalan harcı yayın.Dördüncü ve beşinci yufkayı buruşturarak serin ve en son üstüne sosu sürün.
Fırınınızı önceden 180°C sıcaklığa ayarlayıp ısıtın. Sıcak fırında 30–35 dakika kızartın kapattıktan sonra 10 dakika dinlendirin.
Balkabağı tatlısı
Malzemeler:
1 kg balkabağı
1–1,5 su bardağı toz şeker
Yapılış: Soyup istediğiniz boyutta dilimlediğiniz balkabaklarını yayvan bir tencereye dizip üzerine şekeri dökün. Vaktiniz varsa bir gece vaktiniz yoksa en az 4 saat suyunu salması için bekleyin. Suyunu saldıktan sonra kısık ateşte, kapak kapalı bir şekilde yumuşayana kadar (25–35 dakika kadar) karıştırmadan pişirin. Dilerseniz birkaç dakika fırına da sürebilirsiniz. Soğuduktan sonra servis ederken üzerine ceviz serpip tahin gezdirin.
Balkabaklı cheesecake
Malzemeler:
Tabanı için
200 gram bisküvi
80 gram eritilmiş tereyağı
1 çay kaşığı tarçın
Krema dolgusu için
600 gram krem peynir
300 gram balkabağı (püre haline getirilmiş)
150 gram toz şeker
3 yumurta
1 yemek kaşığı nişasta,
1 çay kaşığı vanilya
Yarım çay kaşığı tarçın
Yapılış: Açılabilir kek kalıbını yağlayıp tabanına yağlı kâğıt serin. Bisküviyi kırıp toz yapın, tereyağı ve tarçını da koyarak karıştırın. Karışımı kalıba bastırın ve buzdolabına koyup 10 dakika bekletin. O buzdolabındayken bir kapta krem peynir ile şekeri pürüzsüz çırpın. Balkabağı püresi, vanilya, nişasta ve baharatları da ekleyin.
Yumurtaları tek tek kırıp yavaş yavaş karıştırın. Buzdolabından çıkardığınız tabanın üzerine döküp önceden ısıttığınız fırında 160°C’de 50–60 dakika pişirin. Fırını kapattıktan sonra kapağı aralık bırakıp 1 saat fırının içinde bekletin. Oda ısısında soğuduktan sonra buzdolabında en az 4 saat dinlenmesini bekleyin.
Balkabağı tarator
Malzemeler:
Yarım kilo balkabağı
1 su bardağı süzme yoğurt
1 diş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 buçuk yemek kaşığı limon suyu
Yarım su bardağı iri çekilmiş ceviz
Tuz, karabiber, az kimyon veya toz kırmızı biber
Yapılışı: Balkabağını küp küp doğrayıp buharda haşlayın ve soğumasını bekleyin. Haşlanmış kabakları bir çatalla ezip püre haline getirin, sulu kaldıysa suyunu süzün. Bir kasede yoğurt, sarımsak, limon, zeytinyağı, tuz ve baharatları karıştırdıktan sonra ezilmiş balkabağı ve cevizi ekleyin. Servis ederken üzerine zeytinyağı ve dereotu dökebilirsiniz.
Balkabağı mücveri
Malzemeler:
500 gram rendelenmiş balkabağı
2 yumurta
1 küçük soğan ya da 2 dal taze soğan
Yarım demet dereotu veya maydanoz
1 diş sarımsak
5–6 yemek kaşığı un
1 çay kaşığı kabartma tozu
Tuz, karabiber, az pul biber, kimyon
Kızartma için sıvı yağ
Yapılış: Balkabaklarını rendeleyin ve hafif tuzlayıp 5 dakika bekletin.Ardından suyunu iyice sıkıp kurutun. Kurutulmuş kabakları yumurta, soğan, otlar ve sarımsak ile karıştırın; un, kabartma tozu ve baharatları da ekleyip kaşıkla dökülebilir kıvama getirin. Bir tavaya döktüğünüz yağı kızdırıp harcı kaşık kaşık döküp iki yüzünü de kızartın.
Etli balkabağı musakka
Malzemeler:
800 g balkabağı
350–400 gram dana kıyma
1 büyük soğan
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı domates salçası
1 küçük domates
1 çay bardağı et suyu
4 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz, karabiber, kimyon, az pul biber
Yapılış: Balkabaklarını dilediğiniz gibi dilimleyin ve 2 yemek kaşığı yağ, tuz-karabiberle karıştırın. Fırını 200°C ısıya getirip ısıtın ve 12–15 dakika kabaklar yumuşayana kadar pişirin. Soğanı kavurun, kıymayı da ekleyip suyunu çekene kadar devam edin. Sarımsak, salça ve domatesi katın; baharatları ekleyin. En sonunda et suyunu da koyup 5–6 dakika daha koyulaştırın.
Fırın kabına balkabaklarının yarısını dizin, kıymalı harcın yarısını yayın. Üzerine kalan kabakları koyun ve yine harç ile bir kat yapın. 180°C ısıtılmış fırında 5–10 dakika dinlendirip sıcak servis edin.