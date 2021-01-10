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Kısa çalışma ödeneği son tarihi nedir? İşsizlik ödeneği uzatıldı mı?

Kısa çalışma ödeneği son tarihi merak ediliyor. Bir yandan yeni başvurular devam ederken bir yandan da programın ne zaman sona ereceği merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Konuyla ilgili yeni kararname Resmi Gazete'de yayınlandı. Peki, işsizlik ödeneği ne zaman sona eriyor. İşte merak edilen tarihler...

Kısa çalışma ödeneği son tarihi nedir? İşsizlik ödeneği uzatıldı mı?

Yeni yılın başlamasıyla birlikte çalışanlar ve işverenler "Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı?" ve "İşten çıkarma yasağı ne zaman uzatıldı?" sorularının cevabını merak edip araştırıyor.

Peki, işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? İşte, merak edilen soruların cevabı ve kısa çalışma ödeneği son tarihi...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI

Salgın nedeniyle iş kanununa eklenen geçici 10. madde kapsamında, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenlemenin süresi 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay uzatıldı. Yasağa paralel olarak işverene işçisini ücretsiz izne çıkarma yetkisi de 17 Mart'a kadar uzatıldı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN KADAR UZATILDI?

İşten çıkarma yasağı 17 Mart'a kadar uzatılırken kısa çalışma ödeneği yani nakdi ücret desteği ise Cumhurbaşkanlığı kararıyla birlikte 28 Şubat'a kadar uzatıldı.

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