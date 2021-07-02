81 ilimizdeki binlerce vatandaşımızın faydalandığı kısa çalışma ödeneğine ile ilgili beklenen açıklamalar ardı ardına geldi. Konuya ilişkin en çok merak edilen kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitecek gibi soruların cevaplarını bir araya getirdik...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Pandemi döneminde istihdam kaybını önlemek amacıyla Nisan 2020’de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması 31 Mart’ta sona ermişti. Sonrasında düzenleme 30 Haziran tarihine kadar uzatılmıştı.

ASGARİ 2 BİN 530 TL

Günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ı olarak hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’sini geçemiyor. Ocak ayındaki zamla kısa çalışma ödeneği asgari ücretli için 2 bin 530 TL’ye çıkarken kısa çalışma ödeneğinin tavan tutarı ise 5.325 TL olmuştu.