Yiğidolar Atlı Spor ve Binicilik Kulübü'nde 4 yıldır eğitmenlik yapan Ahmet Turan Duman, at sırtında şehirlerarası seyahat etme hayalini gerçeğe dönüştürdü. DHA'nın haberine göre, İzmir'in Buca ilçesinde 6 ay kısa dönem er olarak askerlik yapacak olan Duman, birliğine uzanan yolun bir kısmını at sırtında gitmeye karar verdi.

Duman, kulüpte bulunan 'Yıldız' adındaki atı süsleyip Türk bayrağı astı. Ailesiyle vedalaşan Duman, askerlik yapacağı birliğe teslim olmak için yola çıktı. 6 gün boyunca, günde 80 kilometre gidecek olan Duman, geceleri kamp yapacak. Ankara'ya kadar yaklaşık 450 kilometre at sırtında gidecek olan Duman daha sonra karayolu ile İzmir'e gidip birliğine teslim olacak.

Askere giderken bir hayalini gerçekleştirmek istediğini söyleyen Ahmet Turan Duman, "Kendi atımla kamp yaparak şehirlerarası seyahat etmek istiyordum. Kendi atım olmadığı için askere gitmeyi istedim. Kulüp başkanımız atı bana hediye etti. Bu sayede at ile askere gidebileceğim. Askerliğim İzmir'e çıktığı için çok uzun mesafe. Yaklaşık bin kilometrelik bir yol, bu yüzden Ankara'ya kadar gideceğim. Patika yolları kullanacağım, asfalta hiç inmeyeceğim. Kamp yaparak gideceğim. Sabah saat 07.00'de yola çıkacağım öğlen 11.00'e kadar, öğlen iki saatlik bir mola vereceğiz. Hem atım dinlenecek hem ben dinleneceğim. Akşama kadar yola devam edeceğim. Akşam denk geldiğimiz köyde, kasabada atımın gıdasını karşılayacağım ve sağlık kontrollerini yapacağım. Kamp yaparak bu şekilde ilerleyeceğim" dedi.

450 KİLOMETRE AT SIRTINDA GİDECEK

Seyahatini 6 günde tamamlamayı planladığını ifade eden Duman, "Bütün binicilik camiasının desteğini istiyorum. Ben farkındalık oluşturmak istiyorum. Atlar bizim kültürümüzde her zaman var oldu. Her zaman da var olacak. Son dönemde modernizme kurban ettik, betonların arasında kaldık. Atları artık göremez olduk. Çok fazla bilinen bir spor değil, pahalı olarak düşünülüyor. Biraz pahalı olabilir ama ulaşılmayacak bir şey değil. At biniciliğin yaygınlaşması için böyle bir projeye imza attım. Mesafenin çok uzun olduğunu düşünenler olabilir. Atlı dayanıklılık yarışmaları var, 50,80 ve 126 kilometrelik parkurları var. Bizim yapacağımız ortalama günde en fazla 80 kilometrelik bir yol kat etmek. Bu da atımın hiç zarar görmeden kat etmenin sağlayacak bir yol" diye konuştu.

'ZORLU BİR YOLCULUK OLACAK'

Yolculuğun hem kendisi hem de at için zorlu olacağını belirten Duman, "Benim için de, at için de zorlu bir yolculuk olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığında kamp liderliği yapıyorum. Çoğu zaman seyahatlerimi otostopla yapan bir insanım. Çok kamp yapıyorum. Kamp tecrübem var. Doğadan uzak kalmış bir insan değilim. Çok da zorlanacağımı düşünmüyorum. Atımın sağlık konusunda sıkıntı yaşamaması için gerekli tedbirleri aldım. Bakımları ve aşıları yapıldı" ifadelerini kullandı.

Duman, Ankara'ya vardıktan sonra atı ya satacağını ya da bir araç kiralayarak Sivas'a geri göndereceğini ifade etti.