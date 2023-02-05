Kış aylarında hastalıklar giderek yaygınlaşmaya başlıyor. Özellikle son günlerde soğuk havalar iyice etkisini göstermeye başladı. Yoğun kar yağışı ile birlikte hastaneler de tıka basa dolmaya başladı. Hastalıklardan korunmak için ise beslenmenize normal zamanlardan çok daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle C vitamini ağırlıklı ve bağışıklığınızı korumaya yardımcı besinler, bu kışı sağlıklı geçirmenizi sağlayabilir. Boğaz ağrısı, öksürük, burun tıkanıklığı ve grip gibi hastalıklar kış aylarında birçok kişinin kâbusu haline geliyor. Koronavirüs ve İnfluenza salgınları da tüm bunların cabası. Kimisi bu hastalıkları ayakta atlatırken kimisi de hastaneye gitmeden kurtulamıyor. Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde (hamileler, çocuklar, yaşlılar gibi risk grupları) çok daha kötü sonuçlar ortaya çıkabiliyor.