        Kışın susamıyorsanız dikkat: İşte tüketilmesi gereken sağlıklı miktarlar

        Kış aylarında su tüketimi neden azalıyor? İşte sağlıklı miktarlar

        Kışın susama hissi azalsa da vücudun su ihtiyacı aynı kalıyor. Uzmanlar, soğuk havada yeterli miktarda su içilmemesinin yorgunluk, bağışıklık zayıflığı ve cilt kuruluğuna yol açabileceğini belirtiyor.

        11.12.2025 - 10:30
        Soğuk havada ne kadar su içmeliyiz?
        Soğuk havalarda bağışıklığı güçlendirmek ve metabolizmayı desteklemek için en etkili yöntemlerden biri doğru su tüketimi. Kış aylarında su ihtiyacının azalmadığı, aksine arttığı belirtiliyor.

        KIŞ AYLARINDA SU TÜKETİMİNİN ÖNEMİ

        Kış mevsiminde susama hissi azalsa bile, vücudun suya olan ihtiyacı devam eder. Soğuk hava, kapalı ortamlarda kullanılan ısıtıcılar ve nem kaybı; vücudun daha fazla su tüketmesini gerektiren koşullar yaratır. Yeterli su içilmediğinde yorgunluk, baş ağrısı, cilt kuruluğu ve odaklanma sorunları ortaya çıkabilir. Bu nedenle, kış aylarında da düzenli su tüketimi sağlığın korunması açısından büyük önem taşır.

        SUSAMA HİSSİ AZALIR AMA SU İHTİYACI DEVAM EDER

        Kışın susama hissi belirgin şekilde azalır; ancak bu durum su ihtiyacının düştüğü anlamına gelmez. Soğuk hava ve ısınma sistemleri vücut sıvı kaybını artırarak susuzluğun fark edilmeden ilerlemesine neden olabilir. Bu yüzden:

        Susamayı beklemeden belirli aralıklarla su içmek,

        Yanınızda her zaman bir su şişesi bulundurmak,

        Su içmeyi hatırlatan uygulama veya alarmlardan faydalanmak

        günlük su tüketimini artırmaya yardımcı olur.

        SU DENGESİNİN METABOLİZMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

        Su, vücudun sağlıklı çalışması için temel unsurlardan biridir. Hem metabolizmanın dengeli işlemesini sağlar hem de bağışıklık sistemini destekleyerek hastalıklara karşı koruyucu bir rol üstlenir. Kış aylarında yeterli su tüketimi:

        Metabolizmayı hızlandırarak kilo kontrolüne katkı sağlar,

        Bağışıklık sistemini güçlendirir,

        Vücut ısısının dengede kalmasına yardımcı olur,

        Cildin kurumasını önleyerek nem dengesini korur.

        Genel olarak yetişkin bireyler için günlük su tüketimi 2–2,5 litre civarında olmalıdır. Fiziksel aktivitesi yüksek olan kişilerde bu miktar artırılabilir. Çay, kahve gibi içecekler sıvı alımına katkı sağlasa da, suyun yerini tutmadığı unutulmamalıdır.

        GÜNLÜK SU İHTİYACI NASIL HESAPLANIR?

        Kişinin günlük su ihtiyacı; yaş, kilo, cinsiyet, aktivite düzeyi ve çevre koşullarına bağlıdır. Yaygın bir hesaplama yöntemi olarak, kilo başına 30–35 ml su önerilir. Örneğin, 70 kg bir birey günlük 2,1–2,5 litre su tüketmelidir.

        KADINLAR VE ERKEKLER İÇİN ÖNERİLEN GÜNLÜK SU MİKTARLARI

        Kadınlar: 2–2,5 litre

        Erkekler: 2,5–3 litre

        Terleme oranı yüksek olanlar, spor yapanlar veya fiziksel olarak yoğun çalışan kişilerin su tüketimini artırmaları gerekir. Ayrıca hamile ve emziren kadınların günlük su tüketimlerine 300–500 ml ekleme yapmaları önerilir.

        ÇOCUKLAR VE YAŞLILARDA SU TÜKETİMİ

        Çocukların su ihtiyacı yaşlarına ve aktivite düzeylerine göre değişir:

        1–3 yaş: 1–1,3 litre

        4–8 yaş: 1,3–1,7 litre

        9–13 yaş: 1,7–2,1 litre

        Yaşlı bireylerde susama hissi zayıfladığı için su içmeyi unutmak sık karşılaşılan bir durumdur. Bu nedenle bilinçli şekilde su tüketmeleri önemlidir. Günde en az 1,5–2 litre su önerilir.

        SU ORANI YÜKSEK BESİNLERİN FAYDASI

        Beslenme düzenine su oranı yüksek gıdalar eklemek, hidrasyonun desteklenmesine yardımcı olur. Bu besinler hem su hem de vitamin-mineral desteği sağlar:

        Salatalık (%95)

        Marul (%95)

        Domates (%94)

        Kabak (%94)

        Karpuz (%92)

        Çilek (%91)

        Portakal (%86)

        Bu besinler su tüketimini desteklese de, doğrudan su içmenin yerini tam olarak tutmaz.

        SU TÜKETİMİNİ ARTIRMANIN PRATİK YOLLARI

        YANINIZDA SU ŞİŞESİ TAŞIMANIN FAYDALARI

        Gün boyunca su şişesi taşımak, su içmeyi unutmadan düzenli tüketim yapmayı kolaylaştırır. Termos veya yalıtımlı şişeler kış aylarında suyu ideal sıcaklıkta tutarak içmeyi daha keyifli hale getirir. Kişisel su şişesi kullanmak aynı zamanda plastik tüketimini azaltarak çevreye olumlu katkı sağlar.

        TEKNOLOJİYLE SU İÇMEYİ HATIRLAMA

        Akıllı saatler, telefon uygulamaları ve hatta akıllı su şişeleri, su içmeyi hatırlatma konusunda oldukça etkilidir. Günlük tüketim hedeflerinin takip edilmesini kolaylaştırır ve düzenli su içme alışkanlığı kazandırır.

        DOĞAL AROMALARLA SUYU DAHA ÇEKİCİ HALE GETİRME

        Sade su içmekte zorlananlar için doğal aromalar oldukça iyi bir alternatiftir. Limon, portakal, nane, çilek, salatalık veya zencefil ekleyerek suyu daha lezzetli ve ferahlatıcı hale getirebilirsiniz. Böylece su içmek keyifli bir alışkanlığa dönüşür.

