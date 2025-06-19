'Kişisel verileri ele geçirme' davasında 3 sanığa hapis cezası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 13 Haziran 2023'te düzenlediği iddianameye göre; Ankara Valisi Vasip Şahin'e 26 Temmuz 2022'de yurt dışı numarasından WhatsApp üzerinden tehdit mesajı gönderildi. 100 bin TL talep edilen mesajda, Ali Körün'ün IBAN numarası yer aldı. Vali Şahin'in şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada Körün gözaltına alındı ancak mesajın başka kişiler tarafından bir sohbet uygulamasından gönderildiği gerekçesi ile serbest bırakıldı. Ardından Vali Şahin'in ailesi ve korumasına da tehdit mesajları gönderildi. Soruşturma, benzer bir mesajın eski Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'ye de gönderildiğinin ortaya çıkmasıyla genişletildi.

Çete üyelerinin uygulama üzerinden çok sayıda kişinin özel görüntülerini ele geçirip şantajla maddi kazanç sağladıkları tespit edildi. 'Uzun Ağa' kod adlı Servet Işık'ın liderliğini yaptığı örgütün, 21 bini aşkın yabancı numaraya ve 2015 yılına ait Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) verilerine ulaştığı belirlendi. Aralarında eski milletvekili Mehmet Metiner'in de bulunduğu bazı kişilerin bilgilerinin sorgulandığı, iddianamede yer aldı. Sanıklar Tayfur Canboy, Ali Körün, Kenan Can, Faruk Karaahmetli, Basri Tokgöz, Hasan Dede ve Servet Işık'ın 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme', 'Şantaj' ve 'Hakaret' suçlarından cezalandırılmaları istendi.