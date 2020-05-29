DHA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'un da aralarında bulunduğu 15 kente bu gece yarısından itibaren 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlamanın başlamasına saatler kala İstanbul'dan Tekirdağ yönüne yoğun trafik oluştu.

Tekirdağ'daki yazlıklara gitmek isteyen çok sayıda vatandaşa, Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi uygulama noktasında polis ve jandarma tarafından seyahat izin belgesi kontrolü yapıldı. Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan uygulamada izin belgesi bulunmayanlar geri çevrilirken, izin belgesi olanların geçişlerine izin verildi.