Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde İstanbul'un bazı noktalarında trafik yoğunluğu yaşandı.
Tüm yurtta hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından başta köprüler olmak üzere kentin bazı noktalarında haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu'ya ve Avrupa yakasına geçişlerde çift yönlü trafik yoğunluğu görüldü. Araç trafiği Anadolu Yakası'nda Altünizade'den başlarken, İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre saat 08.48'de yoğunluk yüzde 63'e ulaştı.
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