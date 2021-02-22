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HaberlerGündemTrafikFELÇ... Son dakika: Kısıtlama sonrası yoğunluk - İstanbul trafik haritası
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Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde kentin bazı noktalarında trafik yoğunluğu oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uzun kuyruklar oluştu. Araç trafiğinin Altunizade'den başladığı görüldü. İBB trafik yoğunluk haritasında yoğunluk saat 08.48 itibarıyla yüzde 63'e ulaştı

FELÇ... Son dakika: Kısıtlama sonrası yoğunluk - İstanbul trafik haritası
DHA

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde İstanbul'un bazı noktalarında trafik yoğunluğu yaşandı.

Tüm yurtta hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından başta köprüler olmak üzere kentin bazı noktalarında haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu'ya ve Avrupa yakasına geçişlerde çift yönlü trafik yoğunluğu görüldü. Araç trafiği Anadolu Yakası'nda Altünizade'den başlarken, İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre saat 08.48'de yoğunluk yüzde 63'e ulaştı.

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