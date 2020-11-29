DHA

Denizli'de polis ekipleri, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte kontrol noktası oluşturdu. Polis ekipleri, sokakta yürüyen Aslı Ç. ve arkadaşı Mehmet A.'yı durdurdu. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı belirlenen ikiliden Aslı Ç.'ye 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Hakkında arama kararı bulunan Mehmet A. ise 3 bin 150 lira para cezası uygulandıktan sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.

CANIM SIKILDI DOLAŞMAYA ÇIKTIM

Basın mensuplarının yasağı neden ihlal ettiği sorusuna Aslı Ç., Canım sıkıldı dolaşmaya çıktım diye yanıt verdi. Daha sonra polis aracına binip karakola gitmek isteyen Aslı Ç. polis ekiplerince uyarıldı, evine dönmesi istendi.