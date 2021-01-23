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Kısıtlamalar kalkacak mı? Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Açıklama var!

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Kısıtlamalar kalkacak mı? Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan önemli açıklamaların ardından bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. Peki, 23 Ocak Cumartesi bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Kısıtlamalar kalkacak mı? İşte merak edilen detaylar...

Kısıtlamalar kalkacak mı? Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Açıklama var!

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Geçtiğimiz gün gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinoc aşısının yeni dozları ve kafe - restoran kısıtlamasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, sokağa çıkma yasağı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli bir açıklama geldi mi? kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? İşte merak dilen soruların detayları...

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hemen belirtelim ki hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili henüz yeni bir karar alınmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da bu konuyla ilgili önemli bir açıklama gelmedi. Buna göre diğer haftalarda olduğu gibi bu hafta sonu da Cumartesi ve Pazar günü tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Geçtiğimiz gün saat 21.00'de başlayan kısıtlama Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Saat 10.00 ila 17.00 arasında ise en yakın market, manav, fırın ve kasaplardan gıda ihtiyaçları için alışveriş yapılabilecek.

KAFERLER AÇILACKA MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kafe ve restoranlara yönelik kısıtlamalarla ilgili ise şunları söyledi:

Kabine toplantımızda bunu ele alacağız. Endişelerimiz var. Sıkı tutacağız deseler de sıkı tutmuyorlar. Başarı bir süreç var, bunu tersine çevirmek istemiyoruz. Elimize gelen verilere bakarız gerekirse bir esneme yaparız.

YENİ DOZ AŞILAR NE ZAMAN GELECEK?

Çin'den gelecek yeni aşılarla ilgili soruya ise Cumhurbaşkanı Erdoğan şu cevabı verdi:

Arkadaşlar önce aşı konusunda şu anda ikinci parti aşımız nasip olursa yani onayı çıktı Çin'den. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz 10 milyon gelecek ve bu yaş grubu, huzurevlerinde vesaire kalanlarına yönelik aşılarımız devam edecek. Aşı süreci devam edecek.

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