Korona virüsü vaka sayılarında son günlerde yaşanan yükseliş ve korona mutasyonuna 17 ilimizde rastlanmasıyla ilgili haberler sonrasında "Kısıtlamalar kalkacak mı? Yeni yasaklar gelecek mi? " sorularının cevabı merak edilip araştırılıyor. Bilim Kurulu sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından önemli açıklamalar geldi. İşte, detaylar...

YASAKLAR KALKACAK MI?

Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona vaka sayılarında son bir haftada görülen artışa dikkat çekip, kısıtlamalara sıkı sıkıya uyulması gerektiğini söyledi.

"Tedbirlerdeki kontrolsüz gevşemeler bir sonrakini daha zor atlatabileceğimiz dalgalanmalara yol açabilir. " diyen koca, yasakların kaldırılmasıyla ilgili sürece şimdilik tüm kapıları kapattı.

İşte, Bakan Koca'nın açıklaması:

Ancak bütün çabalarımıza rağmen bu düşüş yavaşladı. 5-7 bin arasında dalgalanan günlük vaka sayıları görülmeye devam etmektedir. Dünyada da artan risk durumu göz önüne alındığında tedbirlere sıkı sıkıya uymaya devam etmemiz gerektiği ortadadır.

Mücadelenin bu döneminde kalabalık ve kapalı ortamlarda bir araya gelmek, yaklaştığımız mutlu günleri görme hedefinden bizi uzaklaştırabilir. Bu konuda vatandaşlarımızı azami derecede kısıtlama ve tedbirlere uymaya davet ediyorum.

Tedbirlerdeki kontrolsüz gevşemeler bir sonrakini daha zor atlatabileceğimiz dalgalanmalara yol açabilir. Tedbir ve temkini elden bırakmamamız gerekiyor. Salgının tüm dünyaya bir kişiden yayıldığını aklımızdan çıkarmamalıyız. Salgın süresince zorlu bir mücadele verdik ve tüm milletimiz çok yoruldu. Bu emeklerin karşılığını almaya çok yaklaştığımız ortadadır.