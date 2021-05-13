Kısıtlamayı ihlal ettiler, uyaran polislere saldırdılar 0:00 / 0:00

DHA

Olay, saat 00.30 sıralarında İnegöl'e bağlı Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasına uyulmadığı yönünde gelen ihbar üzerine polis ekipleri, 1. Aydın Sokak'a gitti.

Kısıtlamayı ihlal eden kişiler, polis ekiplerince evlerine gitmeleri yönünde uyarıldı. Uyarıları dikkate almayan Talip A., Osman B. ve Hikmet B., iddiaya göre, polislere saldırdı.

Ekiplerin anonsu üzerine olay yerine çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Gelen ekipler, şüphelileri etkisiz hale getirdi. Olayda 5 polis hafif şekilde yaralanırken, saldırganlar ise gözaltına alındı. DHA'nın haberine göre; hastaneye kaldırılan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 9 bin 450 TL cezai işlem uygulandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.