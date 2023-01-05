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Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'ne yeni yarışmacı damga vurdu! Gelin evinde fırtınalar esti!

12 Aralık tarihinden beri YouTube platformunda yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasında 4 Ocak akşamı bir eleme yaşandı. Zeyd'in ve Merve'nin elendiği yarışmaya 5 Ocak günü yeni yarışmacı olarak Çağrı Özer geldi. İşte yeni damat adayının hayatı ve biyografisi...

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  • Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'ne yeni yarışmacı damga vurdu! Gelin evinde fırtınalar esti!

    2015 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve 2 sezondan sonra yayın hayatına son veren yarışma Kısmetse Olur, Aşkın Gücü adlı yeni adıyla YouTube platformunda yayınlanmaya başladı. 
  • Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'ne yeni yarışmacı damga vurdu! Gelin evinde fırtınalar esti!

    Yarışmanın 4 Ocak akşamı yayınlanan eleme bölümünde Zeyd ve Merve eve veda etti. 5 Ocak günü ise hem gelin evine hem de damat evine yeni adaylar geldi.
  • Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'ne yeni yarışmacı damga vurdu! Gelin evinde fırtınalar esti!

    Damat evine yeni gelen aday ise Çağrı Özer oldu.
  • Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'ne yeni yarışmacı damga vurdu! Gelin evinde fırtınalar esti!

    ÇAĞRI ÖZER KİMDİR?

    25 yaşında olan Çağrı, İstanbul/Nişantaşı’nda yaşıyor. Ankaralı olan ve evlenmeyi düşünen yarışmacı 1.90 boyunda ve Yay burcu. Yükselen burcunun da Yengeç olduğunu söyleyen Çağrı, modellikle uğraşıyor. 
  • Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'ne yeni yarışmacı damga vurdu! Gelin evinde fırtınalar esti!

    Instagram hesabında 33 bin takipçisi olan yeni damat adayı Ankara’da restoran zinciri olduğunu söyledi. Çağrı, Ankara Başkent Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler okumuştur.
  • Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'ne yeni yarışmacı damga vurdu! Gelin evinde fırtınalar esti!
  • Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'ne yeni yarışmacı damga vurdu! Gelin evinde fırtınalar esti!

Haberi Hazırlayan : Melis Uygun
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