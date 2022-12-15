Geçtiğimiz 2017 yılından beri yani 5 yıldır ekranlarda olmayan Kısmetse Olur adlı evlilik programı, yeni adı Kısmetse Olur: Aşkın Gücü olarak YouTube platformunda yayınlanmaya başladı. Programın yarışmacılarından Tolga, görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.