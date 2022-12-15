Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni sezonun favorisi oldu! İşte Kısmetse Olur Tolga'nın hayatı ve biyografisi...

Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur, 5 yıl aradan sonra tekrar izleyicisiyle buluştu. Yeni sezonda Aşkın Gücü adlı programa katılan isimlerden biri de Tolga Kandemir oldu. İşte Tolga Kandemir'in hayatı ve biyografisi...

ABONE OL
  • Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Tolga kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Tolga Kandemir Instagram hesabı

    Geçtiğimiz 2017 yılından beri yani 5 yıldır ekranlarda olmayan Kısmetse Olur adlı evlilik programı, yeni adı Kısmetse Olur: Aşkın Gücü olarak YouTube platformunda yayınlanmaya başladı. Programın yarışmacılarından Tolga, görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.
  • Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Tolga kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Tolga Kandemir Instagram hesabı

    TOLGA KANDEMİR KİMDİR?

    Tolga Kandemir, 26 yaşındadır. Aslen İzmitli olan yakışıklı isim, Best Model 2019 Türkiye birincisi olarak seçilmiştir.
  • Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Tolga kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Tolga Kandemir Instagram hesabı

    Lisanslı basketbol oyuncusu olan Tolga, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında şimdilik TikTok fenomeni Aybüke ile görüşmek istediğini belirtmiştir. 
  • Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Tolga kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Tolga Kandemir Instagram hesabı

    Kısmetse Olur'un yarışmacısı Tolga, Instagram'da 'tolgakandemirr' kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor.
  • Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Tolga kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Tolga Kandemir Instagram hesabı

    Tolga Kandemir'in 38.3 bin takipçisi bulunuyor.
  • Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Tolga kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Tolga Kandemir Instagram hesabı
  • Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Tolga kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Tolga Kandemir Instagram hesabı
  • Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Tolga kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Tolga Kandemir Instagram hesabı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.