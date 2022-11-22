Kısmetse Olur geri mi dönüyor?

Kısmetse Olur yarışmasının final yapmasının ardından geçen yıllar sonrasında program yeniden gündeme geldi. İzleyiciler tarafından yarışmanın ne zaman başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. İşte Kısmetse Olur yeni sezonu ile ilgili güncel bilgiler...